Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wystawy będą prezentowane w polskich muzeach w 2026 roku?

W jaki sposób Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ukazuje związki sztuki i polityki?

Na jakie pytania odpowiada wystawa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu dotycząca AI?

Co planują Zamki Królewskie i Muzea Narodowe?

Kiedy otwarcie Muzeum Plakatu w Warszawie?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie trzyma rękę na pulsie czasu, pozwalając zarazem zobaczyć dzieła artystów, którzy wyznaczali kierunek rozwoju sztuki współczesnej. Na planowanej na czerwiec wystawie „Jesteś w sercu zmiany. Surrealizm i antyfaszyzm” – polskiej wersji ubiegłorocznego międzynarodowego projektu prezentowanego w Monachium– zobaczymy dzieła m.in. Hansa Bellmera, Pabla Picassa, Dory Maar, Paula Éluarda, Maxa Ernsta, Leonory Carrington, Lee Miller. Sztuka będzie tu pretekstem do pokazania międzynarodowej solidarności łączącej Pragę z Coyoacán w Meksyku, Kair z republikańską Hiszpanią, Marsylię z Fort-de-France na Martynice, Portoryko i Paryż z Chicago. A zapewne także do aktualnej refleksji nad szansą artystycznego porozumienia w odpowiedzi na obecne polityczne zagrożenia.

Natomiast prace Andy Warhola można już oglądać w … Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie na wystawie „Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich” – w sąsiedztwie m.in. Nikifora i Jerzego Nowosielskiego, bo wszyscy pochodzili z tego samego kręgu kulturowego.

Pawilon Czterech Kopuł, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu na dziesięciolecie swojego istnienia przygotowuje również wystawę o światowym oddechu, pokazującą dialog kultur Wschodu i Zachodu na przykładzie twórczości trzech wybitnych współczesnych japońskich artystów Koji Kamoji (rocznik 1935, mieszka w Polsce), Yoshio Nakajima (rocznik 1940) i Keiji Uematsu (rocznik 1947), którzy osiedli w Europie. Pokaz „Wschód słońca na Zachodzie. Kōji Kamoji, Yoshio Nakajima i Keiji Uematsu” (1 marca – 31 maja) to opowieść o transkulturowym doświadczeniu i spotkaniu japońskiej tradycji z europejską sztuką.

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na wystawie „AI – algorytmy iluzji” (21 marca – 12 lipca) skupi się na budzącym dziś wiele emocji pytaniu, jak AI wpływa na sztukę i jej odbiór, odwołując do prac zagranicznych i polskich artystów. Zobaczymy na niej m.in. monumentalną instalację „Calculating Empires” Kate Crawford i Vladana Jolera, która zdobyła w zeszłym roku Srebrnego Lwa na Biennale Architektury.