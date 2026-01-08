Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego i w jaki sposób powstał Pawilon Tańca w Warszawie?

Jakie wyzwania stoją przed Pawilonem Tańca i jego pilotowym rokiem działalności?

Jaką rolę w funkcjonowaniu Pawilonu pełnią kuratorki i jakie mają plany?

Jakie wydarzenia i cykle tematyczne zostaną zorganizowane w Pawilonie?

Na czym polega międzypokoleniowa integracja podczas otwarcia Pawilonu Tańca?

Pomysł, by tymczasową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej po jego przeprowadzce do nowego gmachu oddać sztuce tanecznej, narodził się już dawno, ale artystom reprezentującym tę dziedzinę tyle razy obiecywano ich własne miejsce, że trudno było uwierzyć, że tym razem się to uda. A jednak powstał wreszcie w Warszawie Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych (taka jest jego oficjalna nazwa) usytuowany obok Centrum Nauki Kopernik, a więc w miejscu, chętnie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców stolicy.

Pawilon Tańca to oddział Muzeum Sztuki Nowoczesnej

To nie jest tylko jeszcze jedna warszawska instytucja kulturalna. Pawilon jest realizacją postulatów od lat zgłaszanych przez artystów tańca nowoczesnego. Sztuka ta rozwija się u nas dynamicznie i ciekawie, ale poszczególni twórcy i zespoły działają najczęściej poza oficjalnymi instytucjami, z trudem korzystając z rozmaitych form wsparcia finansowego, a co gorsza, borykają się z brakiem miejsca do prezentacji swoich spektakli czy performansów. Nic więc dziwnego, że wielu polskich artystów działa w różnych krajach Europy, bo tam znajduje życzliwsze miejsce do pracy.

Miejscem przyjaznym ma być Pawilon Tańca, który chce przygarnąć zarówno indywidualnych twórców, jak i różne grupy oraz formacje. Ma być otwarty dla wszystkich, także dla tych, którzy chcą po prostu poznać tajniki tańca niezależnie od wieku. W tym przypadku liczyć się będą nie tyle nabyte już umiejętności, co po prostu chęci.

O tym, czy tak się właśnie stanie, zadecyduje z pewnością pierwszy rok pilotażowy Pawilonu Tańca działającego jako oddział Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Za jego program będzie odpowiadać zespół kuratorek – Alicja Berejowska, Renata Piotrowska-Auffret oraz Magdalena Komornicka, która pokieruje Pawilonem.