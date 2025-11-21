Reklama
Dzieło Fridy Kahlo ze światowym rekordem sprzedaży. Inne dzieło w MSN w Warszawie

Płótno Fridy Kahlo z 1940 r., zatytułowane „El sueño (La cama) – „Sen” (Łóżko) – zostało sprzedane na aukcji za 54,7 mln dolarów, ustanawiając nowy rekord świata dla artystki. Pracę Meksykanki można oglądać na wystawie „Kwestia kobieca 1550-2025” w MSN.

Publikacja: 21.11.2025 11:57

Płótno Fridy Kahlo z 1940 r., zatytułowane „El sueño (La cama) – „Sen” (Łóżko)"

Płótno Fridy Kahlo z 1940 r., zatytułowane „El sueño (La cama)" – „Sen” (Łóżko)"

Płótno Fridy Kahlo z 1940 r., zatytułowane „El sueño (La cama) – „Sen” (Łóżko)"

Foto: Frida Kahlo

Jacek Cieślak

Dzieło wystawione na sprzedaż w Sotheby’s w Nowym Jorku przedstawia artystkę śpiącą w łóżku zawieszonym w chmurach, strzeżoną lub raczej przytłoczoną przez szkielet z laskami dynamitu. Zdaniem specjalistów odzwierciedla centralne tematy sztuki malarki: kruchość ciała, cierpienie, śmierć jako stałą obecność i napięcie pomiędzy bólem a pragnieniem wolności.

Frida Kahlo i jej rekord

Wynik sprzedaży pobił poprzedni rekord ustanowiony przez obraz Georgii O’Keeffe „Jimson Weed/White Flower No. 1”, nabyty w 2014 r. za 44,4 mln dol.. Zdarzenie to ma na nowo definiować międzynarodowy rynek sztuki kobiecej. Poprzedni rekord Kahlo wynosił 34,9 mln w 2021 r. i dotyczył obrazu „Diego y Yo” („Diego i ja”).

Komentatorzy zwracają uwagę, że oferta Fridy Kahlo jest bardzo ograniczona – jest to mniej niż 150 dzieł, a wiele jest w posiadaniu meksykańskich kolekcji publicznych, uznawanych za dziedzictwo narodowe. Wyjątkowa dostępność obrazu również podniósł cenę.

Co ciekawe, praca została nabyta, chociaż najbliższe lata w jej kalendarzu są zajęte. Została zamówiona na następujące wystawy: „Frida y Diego: The Last Dream” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku w dniach 22 marca–7 września 2026 r., „Frida: The Making of an Icon” w Tate Modern w Londynie w dniach 25 czerwca 2026–3 stycznia 2027 r., „Frida Kahlo – The Painter” w Fondation Beyeler, Bazylea, od 31 stycznia do 17 maja 2027 r. oraz „The Autonomous Gaze” w Bundeskunsthalle w Bonn, Kunstmuseum Basel, Espoo Museum of Modern Art w Finlandii i BOZAR, Centre for Fine Arts w Brukseli od grudnia 2026 r. do lipca 2028 r.

Dzieło Fridy Kahlo w Warszawie

Warto przypomnieć, że obraz Meksykanki można obecnie oglądać w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na otwartej 20 listopada wystawie „Kwestia kobieca 1550-2025”, gdzie eksponowana jest też Yoko Ono, Maria Lassnig czy Tamara Łempicka, a także wiele polskich artystek.

Źródło: rp.pl

Styl Życia Sztuka Frida Kahlo Muzeum Sztuki Nowoczesnej

