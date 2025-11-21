Dzieło Fridy Kahlo ze światowym rekordem sprzedaży. Inne dzieło w MSN w Warszawie

Dzieło wystawione na sprzedaż w Sotheby’s w Nowym Jorku przedstawia artystkę śpiącą w łóżku zawieszonym w chmurach, strzeżoną lub raczej przytłoczoną przez szkielet z laskami dynamitu. Zdaniem specjalistów odzwierciedla centralne tematy sztuki malarki: kruchość ciała, cierpienie, śmierć jako stałą obecność i napięcie pomiędzy bólem a pragnieniem wolności.

Frida Kahlo i jej rekord

Wynik sprzedaży pobił poprzedni rekord ustanowiony przez obraz Georgii O’Keeffe „Jimson Weed/White Flower No. 1”, nabyty w 2014 r. za 44,4 mln dol.. Zdarzenie to ma na nowo definiować międzynarodowy rynek sztuki kobiecej. Poprzedni rekord Kahlo wynosił 34,9 mln w 2021 r. i dotyczył obrazu „Diego y Yo” („Diego i ja”).

Komentatorzy zwracają uwagę, że oferta Fridy Kahlo jest bardzo ograniczona – jest to mniej niż 150 dzieł, a wiele jest w posiadaniu meksykańskich kolekcji publicznych, uznawanych za dziedzictwo narodowe. Wyjątkowa dostępność obrazu również podniósł cenę.