Pożegnanie z Fridą

Czytaj więcej Sztuka Frida Kahlo w Warszawie: rusza wystawa w Łazienkach Królewskich. Będą tłumy? W warszawskich Łazienkach Królewskich niebawem zostanie otwarta wystawa poświęcona Fridzie Kahlo – jednej z najważniejszych artystek XX wieku. Będzie można zobaczyć obrazy Fridy Kahlo i instalację nawiązującą do jej słynnego domu, La Casa Azul.

Wystawę dopełnia wyjątkowa instalacja plenerowa, która kształtem i malarskimi dekoracjami nawiązuje do słynnego domu o niebieskich ścianach i ogrodu artystki La Casa Azul w Coyoacan na przedmieściach Mexico City (dziś muzeum malarki). Frida urządziła ten ogród wspólnie z mężem malarzem, twórcą murali Diego Riverą, wypełniając go kwiatami w żywych barwach i meksykańskim rękodziełem.

Frida Kahlo "Martwa natura z arbuzami" Monika Kuc

Trzydniowy finisaż

Podczas finisażu wystawy – od 1 do 3 września - godziny zwiedzania zostaną wydłużone: 1 września do20; 2 września do 24.00, 3 września do 21 (obowiązują bilety).

Bogaty też będzie program specjalnych wydarzeń.

W kinie plenerowym 1 i 2 września na dziedzińcu Stajni Kubickiego można będzie obejrzeć film biograficzny „Frida” w reżyserii Julie Taymor z Salmą Hayek w roli głównej ( godz. 20:30, wstęp bezpłatny).