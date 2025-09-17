Aktualizacja: 17.09.2025 13:32 Publikacja: 17.09.2025 13:00
Ściana portretów Olgi Boznańskiej na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie
Foto: Anna Olchawska
Olga Boznańska (1865–1940) żyła w czasach, które nie sprzyjały rozwojowi talentów i aspiracji artystycznych kobiet. Dostęp do wyższych uczelni miały ograniczony, na przykład do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych do 1920 roku przyjmowano wyłącznie mężczyzn. Jeżeli więc chciały realizować się w sztuce, to zwykle wyjeżdżały za granicę, by zdobyć wykształcenie.
Tak też było w przypadku Olgi Boznańskiej. Mając 20 lat wyjechała z rodzinnego Krakowa na studia do Monachium, gdzie zapisała się do prywatnej pracowni Carla Kricheldorfa, a potem przeniosła się na stałe do Paryża. Miała to szczęście, że jej zamożni rodzice wspierali decyzję córki. Matka – Francuzka, była jej pierwszą nauczycielką rysunku (na krakowskiej wystawie możemy zobaczyć kolorowe prace już 6-letniej Olgi). A podczas nauki w Monachium ojciec nie tylko ją finansował, ale też zatroszczył się o zapewnienie córce artystycznej opieki Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
Olga Boznańska Autoportret, ok. 1906
Foto: Materiały prasowe/MNW
Boznańska już za życia zrobiła europejską karierę, a z czasem zyskała także uznanie w kraju. Na międzynarodowej wystawie w Monachium w 1905 roku zdobyła Złoty Medal, Francuską Legią Honorową otrzymała w 1912 roku, Grand Prix na Wystawie Expo w Paryżu uhonorowana została w 1937 roku, Order Polonia Restituta odebrała w 1938 roku. Należała do Société Nationale des Beaux Arts (francuskiego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych) i regularnie uczestniczyła w jego wystawach.
Trzy jej obrazy trafiły do Musée d’Orsay w Paryżu i są w nim obecnie eksponowane. Na Biennale w Wenecji w 1938 roku uhonorowana została indywidualnym pokazem w pawilonie polskim.
Częstymi tematami jej obrazów były martwe natury, wnętrza pracowni, pejzaże widoczne z jej okien, ale przede wszystkim zasłynęła jako znakomita portrecistka – wnikliwa obserwatorka ludzkiej psychiki, co podkreślają wystawy w Warszawie i w Krakowie.
Warszawskie muzeum pokazuje trzydzieści jej obrazów, skrywanych dotąd w magazynach. Kontynuacja pokazu miejsce w stałej części ekspozycji, gdzie zobaczymy najsłynniejsze prace artystki. Wystawę dopełniają także wizerunki jej samej. Nie tylko autoportrety, ale i tworzone przez przez zaprzyjaźnionych artystów (obrazy, rysunki i rzeźby), m.in. Wandy Chełmońskiej, Xawerego Dunikowskiego, Bolesława Biegasa).
Muzeum Narodowe w Krakowie ma największą kolekcję prac Boznańskiej i pamiątek z jej pracowni, ofiarowanych w znacznej części przez samą artystkę. Z Paryża do Krakowa przyjechały w latach 60. XX wieku. A kamienica Boznańskich przy ul. Wolskiej (obecnie Piłsudskiego 21) zgodnie z wolą artystki stała się własnością miasta i obecnie mieści się w niej jeden z wydziałów krakowskiej ASP.
Kamienica Boznańskich w Krakowie obecnie przy ul. Piłsudskiego21
Foto: Monika Kuc
Obecna wystawa Olgi Boznańskiej w Gmachu Głównym muzeum opiera się na darach, jak i na zakupach. Składa się na nią prawie 200 obiektów, w tym ponad 60 obrazów. Wbrew tytułowi „Olga Boznańska. Kameralnie” to duża wystawa. Kameralność oznacza przedstawienie życia i twórczości w zbliżeniu. Odkrywamy na niej, że wbrew rozpowszechnionym stereotypom, artystka nie była aż taką samotniczką i szarą myszką, jak często się sądzi.
Przez jej pracownie w Monachium, Paryżu i Krakowie (mieszkając za granicą regularnie przyjeżdżała do rodzinnego miasta) przewinęło się wiele barwnych portretowanych przez nią postaci: artystów, literatów, przedstawicieli społecznych elit, z którymi zwykle umiała nawiązać nić porozumienia, chociaż z Henrykiem Sienkiewiczem nie znalazła wspólnego języka. A on nie zaakceptował swego portretu. Pokłócili się i pisarz nie odebrał go z pracowni artystki, więc można go zobaczyć w Krakowie.
Czytaj więcej
Trzecia odsłona wystawy „Chełmoński” – w Muzeum Narodowym w Krakowie – jest wydarzeniem wartym po...
Boznańską otaczało też spore grono adoratorów. Jej największą miłością był Józef Czajkowski, malarz, architekt i projektant wnętrz (sławę przyniósł mu projekt pawilonu polskiego na Międzynarodową Wystawę Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu w 1925 roku).
Poznali się w Monachium w 1891 roku, gdy on miał 19 lat, a ona 26. Ojciec Olgi nie był zachwycony ich narzeczeństwem, ale nie to doprowadziło do zerwania. Olga bała się więzów małżeńskich, więc to on w końcu zerwał ich dziewięcioletnią znajomość. Boznańska w swej pracowni do końca życia zachowała dwa portrety Czajkowskiego.
Olga Boznańska Autoportret, 1898
Foto: Materiały prasowe/MNK
Artystka lubiła także portretować siebie. W ciągu całego życia namalowała około 30 autoportretów. Są na wystawie w Warszawie i w Krakowie. Na jednym z wczesnych 28-letnia Olga – w bluzce z haftami – jest pogodną naturalną dziewczyną, nawet lekko się uśmiecha. W miarę upływu czasu na portretach przybiera pozy starannie wystudiowane, prezentując się jako dama lub artystka przy pracy. Jej twarz staje się coraz bardziej melancholijna i ascetyczna. Jak sama tłumaczyła: „Nie mogę być inna niż jestem. Jak podkład smutny, to wszystko, co na nim wyrośnie, smutnym musi być”.
Oglądając wystawy Boznańskiej w obu muzeach, nie można pomiąć jej najgłośniejszych dzieł eksponowanych w stałych galeriach. W Warszawie to m.in. wielkoformatowy obraz „W oranżerii”, który 25-letnia Olga Boznańska namalowała po studiach w Monachium. Przedstawia młodą dziewczynę o subtelnych rysach wśród egzotycznych kwiatów, nawiązując do poezji Maurice'a Maeterlincka.
Olga Boznańska "W Oranżerii", Muzeum Narodowe w Warszawie
Foto: Monika Kuc
A w Muzeum Narodowym w Krakowie w stałej galerii polskiego malarstwa podziwiać można m.in. „Dziewczynkę z chryzantemami” (1894) o niepokojącym spojrzeniu ciemnych oczu, a także „Portret Paula Nauena” (1893), wziętego monachijskiego malarza. Boznańska opowiadała, jak powstał: „Otwierają się drzwi i wchodzi z podniesionym kołnierzem wykwintny Nauen. To był mój obraz! »Niech pan tak zostanie«. Posadziłam go na kanapie w kwiaty, włożyłam mu do ręki filiżankę i zaczęłam malować. Podobał mu się portret, jak zresztą wszystkim. Pisano o nim bardzo wiele.” Muzeum Narodowe w Krakowie kupiło go w 1896 roku.
Boznańska wypracowała własny oryginalny styl. Mimo że używała wielu barw, ostatecznie przesłaniała je jakby mgłą srebrzystej szarości, co sprawia, że porównuje się je z malarstwem amerykańskiego twórcy Jamesa McNeila Whistlera, działającego w Paryżu i Londynie.
Wystawa „Olga Boznańska. Kameralnie” (kuratorka Urszula Kozakowska-Zaucha) w Muzeum Narodowym w Krakowie czynna do 2 listopada. Olga Boznańska/ Pokaz w Galerii Sztuki XIX Wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie (kuratorka Renata Higerberger) czynna do 5 lipca 2026.
Czytaj więcej
W Krakowie kończy się 91. Kongres Kongresu PEN International pod hasłem „Siła Wolnego Słowa”. Na...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Olga Boznańska (1865–1940) żyła w czasach, które nie sprzyjały rozwojowi talentów i aspiracji artystycznych kobiet. Dostęp do wyższych uczelni miały ograniczony, na przykład do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych do 1920 roku przyjmowano wyłącznie mężczyzn. Jeżeli więc chciały realizować się w sztuce, to zwykle wyjeżdżały za granicę, by zdobyć wykształcenie.
Tak też było w przypadku Olgi Boznańskiej. Mając 20 lat wyjechała z rodzinnego Krakowa na studia do Monachium, gdzie zapisała się do prywatnej pracowni Carla Kricheldorfa, a potem przeniosła się na stałe do Paryża. Miała to szczęście, że jej zamożni rodzice wspierali decyzję córki. Matka – Francuzka, była jej pierwszą nauczycielką rysunku (na krakowskiej wystawie możemy zobaczyć kolorowe prace już 6-letniej Olgi). A podczas nauki w Monachium ojciec nie tylko ją finansował, ale też zatroszczył się o zapewnienie córce artystycznej opieki Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
Zaginiony podczas wojny obraz włoskiego malarza epoki baroku, z kolekcji żydowskiego kolekcjonera Jacquesa Gouds...
Trzecia odsłona wystawy „Chełmoński” – w Muzeum Narodowym w Krakowie – jest wydarzeniem wartym porównania z wcze...
W Warszawie i Toruniu trwają wystawy prac Stefana Gierowskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych polsk...
Ponad 50 rysunków i akwarel Malczewskiego prezentuje najnowsza wystawa na Wawelu, przypominająca udział artysty...
Ikony popkultury, czyli wizerunki celebrytów Warhola, jak Marylin Monroe, należą do najbardziej reprezentatywnyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas