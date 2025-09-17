Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były ograniczenia dla kobiet w czasach Olgi Boznańskiej oraz jak artystka pokonała te bariery?

Dlaczego Olga Boznańska zdecydowała się na karierę międzynarodową i gdzie zdobyła edukację artystyczną?

Jakie były największe osiągnięcia artystyczne Olgi Boznańskiej w kontekście międzynarodowym?

Jakie tematy i style dominowały w twórczości Olgi Boznańskiej?

Dlaczego wystawa „Olga Boznańska. Kameralnie” w Krakowie jest szczególna i jakie nowe odkrycia o artystce tam znajdziemy?

Olga Boznańska (1865–1940) żyła w czasach, które nie sprzyjały rozwojowi talentów i aspiracji artystycznych kobiet. Dostęp do wyższych uczelni miały ograniczony, na przykład do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych do 1920 roku przyjmowano wyłącznie mężczyzn. Jeżeli więc chciały realizować się w sztuce, to zwykle wyjeżdżały za granicę, by zdobyć wykształcenie.

Tak też było w przypadku Olgi Boznańskiej. Mając 20 lat wyjechała z rodzinnego Krakowa na studia do Monachium, gdzie zapisała się do prywatnej pracowni Carla Kricheldorfa, a potem przeniosła się na stałe do Paryża. Miała to szczęście, że jej zamożni rodzice wspierali decyzję córki. Matka – Francuzka, była jej pierwszą nauczycielką rysunku (na krakowskiej wystawie możemy zobaczyć kolorowe prace już 6-letniej Olgi). A podczas nauki w Monachium ojciec nie tylko ją finansował, ale też zatroszczył się o zapewnienie córce artystycznej opieki Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

Olga Boznańska Autoportret, ok. 1906 Foto: Materiały prasowe/MNW

Boznańska już za życia zrobiła europejską karierę, a z czasem zyskała także uznanie w kraju. Na międzynarodowej wystawie w Monachium w 1905 roku zdobyła Złoty Medal, Francuską Legią Honorową otrzymała w 1912 roku, Grand Prix na Wystawie Expo w Paryżu uhonorowana została w 1937 roku, Order Polonia Restituta odebrała w 1938 roku. Należała do Société Nationale des Beaux Arts (francuskiego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych) i regularnie uczestniczyła w jego wystawach.