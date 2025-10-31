Z tego artykułu się dowiesz: Jakie dzieła Dürera i Holbeina można obecnie oglądać na Wawelu?

Jakie są związki między Dürerem i Holbeinem a renesansowym Wawelem?

Kim są postaci przedstawione na portretach dwóch niemieckich mistrzów?

Oba obrazy zostały wypożyczone z Gemäldegalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, jednej z ważniejszych instytucji muzealnych w Niemczech.

Reklama Reklama

Portret namalowany przez Dürera w 1526 r. przedstawia Jakoba Muffela, burmistrza Norymbergii. Powstał w tym samym czasie, gdy Dürer malował w Norymberdze przedstawienia czterech apostołów, przeznaczone do jednej z sal miejscowego ratusza (obecnie znajdują się w Alte Pinakothek w Monachium).

Wnikliwe spojrzenie Dürera

W prezentowanym na Wawelu portrecie na gładkim tle malarz całą uwagę widza skupił na na twarzy modela, oddanej z wyjątkowym realizmem i psychologiczną głębią. Starszy mężczyzna o wąskich ustach i głęboko osadzonych oczach z pewną surowością spogląda w dal, poza kadr obrazu. Głęboko zamyślony patrzy z powagą.

Jak zaznacza dr Dagmar Hirshfelder, dyrektorka Galerii Malarstwa Państwowych Muzeów Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego w Berlinie, sam Dürer twierdził, że utrwalenie cech wyglądu i charakteru w portrecie jest bardzo ważne, ponieważ istotą portretu jest zachowanie ich na wieczność.