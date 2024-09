Na bankiet zaprasza nas we własnej osobie August II. Figura naturalnej wielkości, odtwarzająca jego wizerunek, została przywieziona ze zbrojowni drezdeńskiej Rüstkammer. To rekonstrukcja figury, którą podarował Dreznu August II, by pochwalić się królewskim tytułem. Sam zaprojektował strój koronacyjny. Miał być odwołaniem do wyglądu rzymskiego wojownika i pokazywać, że August II jest godnym następcą Jana III Sobieskiego. Splendoru dodaje mu długi niebieski płaszcz koronacyjny obszyty gronostajem.

Bankiet koronacyjny na Wawelu

W takim właśnie stroju król elekt szedł w 1697 r. w procesji z zamku do katedry i dopiero na samą ceremonię koronacji przebrał się zgodnie z tradycją w albę i kapę.

Bankiet w Sali Senatorskiej był wystawny, chociaż tylko na sto osób. Zmieściła się jeszcze 20-osobowa kapela. Król przebrał się ponownie i wystąpił na nim w złocistym stroju i diamentowym garniturze biżuterii. Z tego stroju na wystawie oglądamy kosztowne złote pończochy.

Na ucztę towarzyszącą koronacji August II przywiózł do Krakowa imponujący zestaw sreber. Po 300 latach udało się je ponownie sprowadzić z Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Srebra stoją jak za Augusta II w schodkowym bufecie, tworząc olśniewającą dekorację, w której są takie arcydzieła, jak: para XVII-wiecznych pucharów z Norymbergi w kształcie winnego grona, złocony dzban zwany smoczym, para kubków z Augsburga z pokrywami, zwieńczonych figurami złoconych lwów, trzymających w łapach herby, a także misa ze scenami polowania z Lipska. Jest też puchar z Herkulesem dźwigającym sferę niebieską, bo August II, zwany Mocnym, lubił porównywać się do mitycznego herosa.

Pokoronacyjna biesiada w Sali Senatorskiej obrosła legendą. Jak wspominali jej uczestnicy: „Było convivium magnum, przy wszelakim dostatku wyśmienitych potraw i kosztownych piramid z cukrów, których były napoje i trunki rozmaite jako najprzedniejsze etc., którego splendoru, magnificencji niepodobna dostatecznie wyrazić, przy muzykach wybornych, które wielkiej dodawały wesołości”.