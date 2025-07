Plakat jest medium o dużej mocy społecznej i artystycznej

Prace, które można zobaczyć na wystawie głównej przy Krakowskim Przedmieściu, obrazują różne nurty warsztatowych poszukiwań, ale także nie stronią od emocji i zadawania istotnych pytań na temat otaczającej rzeczywistości.

W tegorocznej edycji Biennale zgłoszono ponad 6500 plakatów artystów z 38 krajów w dwóch kategoriach konkursowych. W konkursie głównym znalazły się różnorodne prace powstałe w latach 2023–2025. W konkursie tematycznym zatytułowanym „Quo Vadis” – „Dokąd zmierzasz” – uczestnicy poszukują odpowiedzi na ważne współcześnie pytania – dokąd zmierza nasza cywilizacja w obliczu kryzysu ekologicznego, politycznej niestabilności i dynamicznego rozwoju technologii. Ta część wyraża niepokoje i pytania o naszą przyszłość.

W oczach mistrzów

Jak zauważa Lech Majewski, prezydent Biennale: – Dobry plakat to taki, który jest skuteczny. To sztuka komunikatu, który ma dotrzeć, poruszyć, zapowiedzieć, zaprosić, wzbudzić refleksję. Plakat wchodzi w interakcje z oglądającym, jest do niego kierowany czasem bardzo silnie, by go mocno wzburzyć.

W gmachu głównym ASP w pałacu Czapskich prezentowane są też dwie indywidualne wystawy wybitnych twórców plakatu o światowej sławie: Niklausa Troxlera (Szwajcaria), laureata tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2025 i Mieczysława Wasilewskiego (Polska), wyróżnionego w obecnej edycji Biennale Nagrodą Honorową im. Józefa Mroszczaka ufundowaną przez Rektora ASP w Warszawie prof. Błażeja Ostoja Lniskiego.