Technologia, która uzależnia – czy w świecie „Kaori” wciąż rządzi człowiek?

Najnowszy odcinek podcastu „Rzecz o książkach” przynosi rozmowę z Martą Sobiecką – autorką powieści „Kaori”, która zręcznie łączy fascynację Japonią z cyberpunkową estetyką. To książka o wyobcowaniu, samotności i nieoczywistych zagrożeniach płynących z rozwoju technologii, w świecie, gdzie nawet roboty podlegają niezmiennym mechanizmom ludzkiej natury.

Reklama Reklama

Świat cyberpunku – zrobotyzowana Japonia

„Kaori” wpisuje się w nurt literatury cyberpunkowej, gdzie człowiek mierzy się z nowoczesnymi technologiami i wszechobecnymi korporacjami, stopniowo zyskującymi coraz więcej władzy nad światem. Marta Sobiecka podkreśla, że źródłem cyberpunkowego lęku jest obawa przed przyszłością, w której państwa takie jak Japonia stają się symbolem rozwoju i dominacji. A strach przed nimi zostaje zapośredniczony przez technologiczne nowinki. Ale jest jeszcze nadzieja. Nawet w świecie, w którym granice między ludźmi a maszynami są nieustannie zacierane, decyzje wciąż podejmuje człowiek.

Uzależnienia i samotność w świecie nowych technologii

Marta Sobiecka portretuje bohaterów, którzy zmagają się nie tylko z przestępczością, lecz także z problemami znanymi nam także współcześnie: uzależnieniem od technologii, kultem koreańskich idoli, dyskryminacją kobiet oraz samotnością w cyfrowym świecie. Kaori, policjantka z wydziału do spraw cyberprzestępczości, chociaż deklaruje dystans wobec nowych technologii, nie potrafi uwolnić się od doznań, które dostarczają. Ta ambiwalencja wobec techniki jest jednym z kluczy do rozumienia powieści – technologia kusi człowieka, daje pozory kontroli, ale jednocześnie prowadzi do uzależnień, które są nową formą samotności.