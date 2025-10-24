Technologia, która uzależnia – czy w świecie „Kaori” wciąż rządzi człowiek?

Aktualizacja: 24.10.2025 19:37 Publikacja: 24.10.2025 19:00
Najnowszy odcinek podcastu „Rzecz o książkach” przynosi rozmowę z Martą Sobiecką – autorką powieści „Kaori”, która zręcznie łączy fascynację Japonią z cyberpunkową estetyką. To książka o wyobcowaniu, samotności i nieoczywistych zagrożeniach płynących z rozwoju technologii, w świecie, gdzie nawet roboty podlegają niezmiennym mechanizmom ludzkiej natury.
„Kaori” wpisuje się w nurt literatury cyberpunkowej, gdzie człowiek mierzy się z nowoczesnymi technologiami i wszechobecnymi korporacjami, stopniowo zyskującymi coraz więcej władzy nad światem. Marta Sobiecka podkreśla, że źródłem cyberpunkowego lęku jest obawa przed przyszłością, w której państwa takie jak Japonia stają się symbolem rozwoju i dominacji. A strach przed nimi zostaje zapośredniczony przez technologiczne nowinki. Ale jest jeszcze nadzieja. Nawet w świecie, w którym granice między ludźmi a maszynami są nieustannie zacierane, decyzje wciąż podejmuje człowiek.
Marta Sobiecka portretuje bohaterów, którzy zmagają się nie tylko z przestępczością, lecz także z problemami znanymi nam także współcześnie: uzależnieniem od technologii, kultem koreańskich idoli, dyskryminacją kobiet oraz samotnością w cyfrowym świecie. Kaori, policjantka z wydziału do spraw cyberprzestępczości, chociaż deklaruje dystans wobec nowych technologii, nie potrafi uwolnić się od doznań, które dostarczają. Ta ambiwalencja wobec techniki jest jednym z kluczy do rozumienia powieści – technologia kusi człowieka, daje pozory kontroli, ale jednocześnie prowadzi do uzależnień, które są nową formą samotności.
Narracja powieści koncentruje się również na pozycji kobiet w japońskim społeczeństwie, zwłaszcza w strukturach takich jak policja. Bohaterka musi walczyć o szacunek w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Marta Sobiecka ukazuje tę walkę jako uniwersalną, dotyczącą nie tylko cyberpunkowej Japonii, lecz także dzisiejszych realiów, gdzie coraz częściej to właśnie kobiety wyznaczają nowe granice niezależności.
