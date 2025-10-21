W ramach poniedziałkowego porozumienia koalicyjnego, Partia Innowacji Japonii osiągnęła „prawie pełne porozumienie” z LDP w większości z 12 obszarów polityki, w których domagała się zmian – od reform systemu zabezpieczenia społecznego po ustanowienie „drugiej stolicy”, aby przenieść niektóre funkcje rządowe i gospodarcze poza Tokio – jak stwierdził współprzewodniczący partii Fumitake Fujita.

– Idąc naprzód jako koalicja – choć będziemy szczerze wyrażać nasze niezadowolenie – pragniemy złożyć zobowiązanie, że będziemy iść razem jako partnerzy, zdecydowani zrealizować to, co wspólnie uzgodniliśmy dla odrodzenia Japonii” – powiedział Fujita dziennikarzom po spotkaniu z innymi parlamentarzystami.

Ulgi podatkowe i dotacje pod lupą

Porozumienie stanowi, że nowy rząd utworzy biuro ds. efektywności rządowej, które dokładnie przeanalizuje ulgi podatkowe i dotacje, eliminując te uznane za nieskuteczne. Żądanie Partii Innowacji Japonii dotyczące zmniejszenia liczby członków parlamentu – co partia nazywa „bramą do reform” – również znalazło się w pisemnym porozumieniu. Stwierdza ono, że partie „będą dążyć do zmniejszenia liczby miejsc w Izbie Niższej o 10 proc.” podczas nadchodzącej sesji parlamentu. Propozycja ta wywołała jednak polityczne kontrowersje wśród różnych partii. Fujita powiedział jednak, że różnice zdań nadal istnieją w kwestii zwolnienia produktów spożywczych z 8 proc. podatku konsumpcyjnego na dwa lata oraz zakazu darowizn politycznych od korporacji i grup. Obie partie utworzą międzypartyjny organ konsultacyjny, aby kontynuować rozmowy na temat tych polityk.

Na nadzwyczajnej sesji parlamentu, która rozpoczęła się 21 października, Takaichi otrzymała 237 z 465 głosów oddanych w Izbie Niższej oraz 123 z 246 w Izbie Wyższej w pierwszej turze. Ponieważ nie zdobyła ona większości w Izbie Wyższej, przeprowadzono dogrywkę w tej izbie przeciwko Yoshihiko Nodzie, liderowi głównej opozycyjnej Konstytucyjno-Demokratycznej Partii Japonii. W dogrywce zdobyła 125 głosów, zapewniając sobie zwycięstwo.

Takaichi została wybrana prezydentem rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej 4 października, zastępując Shigeru Ishibę, który ustąpił w trakcie kadencji, biorąc odpowiedzialność za dwie kolejne porażki partii w wyborach krajowych. Porażki te zepchnęły LDP do mniejszości zarówno w Izbie Niższej, jak i Wyższej. Takaichi będzie również kierować rządem mniejszościowym, ale z innym partnerem.