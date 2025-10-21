Spotkanie Rubio z Ławrowem miało być poświęcone przede wszystkim temu, by omówić kwestię organizacji szczytu w Budapeszcie, gdzie Donald Trump miał spotkać się z Władimirem Putinem. Organizację takiego szczytu Trump zapowiedział po czwartkowej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Po rozmowie Trump zapowiedział, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania przedstawicieli USA i Rosji na wysokim szczeblu.

CNN: Zamiast spotkania Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem będzie rozmowa telefoniczna

Teraz jednak – jak podaje CNN – perspektywa spotkania Rubio z Ławrowem oddala się, co oznacza również, że maleją szanse na szybką organizację szczytu w Budapeszcie.

Powody przełożenia spotkania Rubio z Ławrowem nie są jasne. Jedno ze źródeł CNN wskazuje, że przyczyną mogły być odmienne oczekiwania obu stron dotyczące tego, jak zakończyć wojnę na Ukrainie.

Źródła CNN wskazują, że w tym tygodniu może dojść do kolejnej rozmowy telefonicznej Rubio z Ławrowem. Szefowie dyplomacji USA i Rosji rozmawiali już telefonicznie w poniedziałek, a Moskwa określiła tę rozmowę mianem „konstruktywnej”. Z kolei Departament Stanu w krótkim komunikacie napisał, że Rubio „podkreślił wagę zbliżających się spotkań, jako szansę do współpracy dla Moskwy i Waszyngtonu na rzecz dojścia do trwałego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, zgodnie z wizją Donalda Trumpa”.