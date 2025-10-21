Rzeczpospolita
Szczyt Donald Trump-Władimir Putin w Budapeszcie oddala się?

W najbliższym czasie nie dojdzie do spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa - podaje CNN, powołując się na swoje źródła. Może to oznaczać, że maleją szanse na szybką organizację szczytu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

Publikacja: 21.10.2025 07:32

Władimir Putin i Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Artur Bartkiewicz

Spotkanie Rubio z Ławrowem miało być poświęcone przede wszystkim temu, by omówić kwestię organizacji szczytu w Budapeszcie, gdzie Donald Trump miał spotkać się z Władimirem Putinem. Organizację takiego szczytu Trump zapowiedział po czwartkowej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Po rozmowie Trump zapowiedział, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania przedstawicieli USA i Rosji na wysokim szczeblu. 

CNN: Zamiast spotkania Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem będzie rozmowa telefoniczna

Teraz jednak – jak podaje CNN – perspektywa spotkania Rubio z Ławrowem oddala się, co oznacza również, że maleją szanse na szybką organizację szczytu w Budapeszcie. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Spotkanie Trump - Putin na Węgrzech. Zełenski gotów przylecieć do Budapesztu

Powody przełożenia spotkania Rubio z Ławrowem nie są jasne. Jedno ze źródeł CNN wskazuje, że przyczyną mogły być odmienne oczekiwania obu stron dotyczące tego, jak zakończyć wojnę na Ukrainie.

Źródła CNN wskazują, że w tym tygodniu może dojść do kolejnej rozmowy telefonicznej Rubio z Ławrowem. Szefowie dyplomacji USA i Rosji rozmawiali już telefonicznie w poniedziałek, a Moskwa określiła tę rozmowę mianem „konstruktywnej”. Z kolei Departament Stanu w krótkim komunikacie napisał, że Rubio „podkreślił wagę zbliżających się spotkań, jako szansę do współpracy dla Moskwy i Waszyngtonu na rzecz dojścia do trwałego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, zgodnie z wizją Donalda Trumpa”. 

Źródło CNN: Marco Rubio raczej nie będzie rekomendował, by do szczytu w Budapeszcie doszło w przyszłym tygodniu

CNN powołując się na swoje źródła w administracji podaje jednak, że w ocenie strony amerykańskiej stanowisko Rosji nie zmieniło się na tyle, by można było mówić o odejściu od maksymalistycznych postulatów. Obecnie – według tego źródła – Rubio raczej nie będzie rekomendował, by do szczytu w Budapeszcie doszło w przyszłym tygodniu. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1335 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1335 dniu wojny

Foto: PAP

Anna Kelly, zastępczyni sekretarza prasowego Białego Domu poproszona o komentarz przez CNN powiedziała, że „prezydent Trump konsekwentnie pracuje na rzecz znalezienia pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania, by zakończyć tę bezsensowną wojnę i przerwać zabijanie”. – Zrobi wszystko, co w jego mocy, by osiągnąć pokój – dodała. 

Rosja sygnalizowała, że w trakcie szczytu w Budapeszcie chciałaby rozmawiać na temat porozumienia kończącego wojnę na Ukrainie, ale również o poprawie relacji dwustronnych między Moskwą i Waszyngtonem. 

Władimir Putin domaga się wycofania Ukrainy z całego Donbasu?

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że w trakcie rozmowy z Trumpem Władimir Putin miał zażądać wycofania się Ukrainy z kontrolowanej przez nią jeszcze części obwodu donieckiego jako warunku zakończenia wojny na Ukrainie. W zamian za to Rosja miałaby być gotowa na jakieś koncesje terytorialne dotyczące okupowanych przez nią części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. 

Donald Trump mówił w niedzielę, że opowiada się za przerwaniem walk wzdłuż obecnych linii frontu. Zapewnił też, że nie nakłaniał Wołodymyra Zełenskiego, w czasie piątkowego spotkania w Białym Domu, do oddania Rosji całego Donbasu. 

