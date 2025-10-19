Zełenski powiedział, że „to dobrze, że prezydent Trump nie powiedział »nie«, ale na dziś nie powiedział też »tak«”.

Putin ostrzegł, że dostarczenie Ukrainie rakiet Tomahawk oznaczałoby „nowy etap eskalacji”. Zełenski w odpowiedzi stwierdził, że Putin „boi się, że Stany Zjednoczone dostarczą nam Tomahawki. I myślę, że naprawdę boi się, że ich użyjemy”.

Trump i Putin mają spotkać się w Budapeszcie

Po rozmowie z Putinem Trump ogłosił, że spotka się z nim w Budapeszcie na drugiej rundzie rozmów twarzą w twarz, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla NBC News Zełenski nazwał Putina „terrorystą”, ale zapowiedział, że jest gotów na osobiste spotkanie z przywódcą Rosji.

– Jeśli naprawdę chcemy sprawiedliwego i trwałego pokoju, potrzebujemy obu stron tej tragedii – powiedział. – Jak mogą zapadać jakieś decyzje o nas bez nas? – pytał Zełenski. Zapytany, czy będzie starał się pojechać do Budapesztu, Zełenski powiedział, że przekazał Trumpowi: „Jestem gotów”.

Tomahawki dla Ukrainy? Foto: Infografika PAP

Poprzednia próba Trumpa, by doprowadzić do spotkania obu przywódców, zakończyła się fiaskiem po początkowym optymizmie – Kreml odrzucił wówczas amerykańskie starania. Ostatnia wizyta Zełenskiego w USA odbyła się w czasie, gdy Rosja nasilała ataki dronami i rakietami na ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu w całym kraju. Ukraina z kolei prowadziła własną operację uderzeń w rosyjskie obiekty energetyczne, by zadać Kremlowi straty gospodarcze.