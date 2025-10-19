Rzeczpospolita
Wydarzenia
Spotkanie Trump - Putin na Węgrzech. Zełenski gotów przylecieć do Budapesztu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa, by był bardziej stanowczy wobec Władimira Putina. Zadeklarował, że jest gotów dołączyć do ich planowanego szczytu w Budapeszcie i pozostaje optymistą, mimo że opuścił Stany Zjednoczone bez broni, o którą zabiegał.

Publikacja: 19.10.2025 17:02

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko zajmuje Wołodymyr Zełenski wobec planowanego spotkania Trumpa i Putina?
  • Dlaczego Wołodymyr Zełenski apeluje do Donalda Trumpa o zwiększenie presji na Władimira Putina?
  • Jakie są oczekiwania Ukrainy dotyczące dostaw amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu?
  • Jak Wołodymyr Zełenski ocenia stan obecny wojny na Ukrainie i potencjalną rolę Trumpa w jej zakończeniu?

W wywiadzie udzielonym NBC News, nagranym w piątek, Wołodymyr Zełenski powiedział, że Donald Trump powinien wywrzeć na Władimirze Putinie jeszcze większą presję niż tę, jaką zastosował wobec Hamasu podczas niedawnego sukcesu w doprowadzeniu do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Zełenski apeluje do Trumpa o większą presję na Putina

– Putin jest czymś podobnym, ale silniejszym niż Hamas – powiedział Zełenski. – Wojna jest większa, a armia Rosji to druga największa armia świata – dodał. – Dlatego potrzebna jest większa presja – tłumaczył.

Prezydent Ukrainy miał nadzieję, że elementem presji na Moskwę będzie przekazanie ukraińskiej armii amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk, które mogłyby być użyte do ataków w głąb terytorium Rosji. Trump publicznie rozważał możliwość przekazania Ukrainie pocisków, ale wydawał się studzić oczekiwania co do porozumienia, gdy spotkał się z Zełenskim w Białym Domu w piątek, dzień po rozmowie telefonicznej z Putinem.

Zełenski powiedział, że „to dobrze, że prezydent Trump nie powiedział »nie«, ale na dziś nie powiedział też »tak«”.

Putin ostrzegł, że dostarczenie Ukrainie rakiet Tomahawk oznaczałoby „nowy etap eskalacji”. Zełenski w odpowiedzi stwierdził, że Putin „boi się, że Stany Zjednoczone dostarczą nam Tomahawki. I myślę, że naprawdę boi się, że ich użyjemy”.

Trump i Putin mają spotkać się w Budapeszcie

Po rozmowie z Putinem Trump ogłosił, że spotka się z nim w Budapeszcie na drugiej rundzie rozmów twarzą w twarz, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla NBC News Zełenski nazwał Putina „terrorystą”, ale zapowiedział, że jest gotów na osobiste spotkanie z przywódcą Rosji.

– Jeśli naprawdę chcemy sprawiedliwego i trwałego pokoju, potrzebujemy obu stron tej tragedii – powiedział. – Jak mogą zapadać jakieś decyzje o nas bez nas? – pytał Zełenski. Zapytany, czy będzie starał się pojechać do Budapesztu, Zełenski powiedział, że przekazał Trumpowi: „Jestem gotów”.

Tomahawki dla Ukrainy?

Tomahawki dla Ukrainy?

Foto: Infografika PAP

Poprzednia próba Trumpa, by doprowadzić do spotkania obu przywódców, zakończyła się fiaskiem po początkowym optymizmie – Kreml odrzucił wówczas amerykańskie starania. Ostatnia wizyta Zełenskiego w USA odbyła się w czasie, gdy Rosja nasilała ataki dronami i rakietami na ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu w całym kraju. Ukraina z kolei prowadziła własną operację uderzeń w rosyjskie obiekty energetyczne, by zadać Kremlowi straty gospodarcze.

– Nie przegrywamy tej wojny, a Putin jej nie wygrywa – powiedział Zełenski, dodając, że Rosja nasila naloty, ponieważ znajduje się w „słabej pozycji” na froncie. – Dlatego on eskaluje ataki powietrzne – dodał Zełenski, mówiąc, że Putin chce wywołać „energetyczną katastrofę tej zimy, atakując nas”.

Czy Trump może zakończyć wojnę na Ukrainie? Zełenski: „Boże, oby tak”

Trump napisał po spotkaniu z Zełenskim w mediach społecznościowych, że Ukraina i Rosja „powinny zatrzymać się tam, gdzie są” i że nadszedł czas, by „zatrzymać zabijanie i zawrzeć UMOWĘ”.

Obecnie Rosja kontroluje prawie 19 proc. terytorium Ukrainy, w tym dużą część wschodu i południowego wschodu kraju – wynika z ogólnodostępnych map. Zapytany, czy byłby skłonny negocjować lub oddać część terytorium kraju, by zakończyć wojnę, Zełenski odpowiedział: „Jeśli chcemy natychmiast zatrzymać tę wojnę i rozpocząć rozmowy pokojowe w sposób dyplomatyczny, musimy pozostać tam, gdzie jesteśmy, nie oddając Putinowi nic więcej.”

Zapytany, czy Trump może zakończyć wojnę, Zełenski odpowiedział: „Boże, oby tak.”

Źródło: rp.pl

W wywiadzie udzielonym NBC News, nagranym w piątek, Wołodymyr Zełenski powiedział, że Donald Trump powinien wywrzeć na Władimirze Putinie jeszcze większą presję niż tę, jaką zastosował wobec Hamasu podczas niedawnego sukcesu w doprowadzeniu do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Zełenski apeluje do Trumpa o większą presję na Putina

e-Wydanie