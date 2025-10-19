Aktualizacja: 19.10.2025 17:25 Publikacja: 19.10.2025 17:02
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Nathan Howard
W wywiadzie udzielonym NBC News, nagranym w piątek, Wołodymyr Zełenski powiedział, że Donald Trump powinien wywrzeć na Władimirze Putinie jeszcze większą presję niż tę, jaką zastosował wobec Hamasu podczas niedawnego sukcesu w doprowadzeniu do zawieszenia broni w Strefie Gazy.
– Putin jest czymś podobnym, ale silniejszym niż Hamas – powiedział Zełenski. – Wojna jest większa, a armia Rosji to druga największa armia świata – dodał. – Dlatego potrzebna jest większa presja – tłumaczył.
Prezydent Ukrainy miał nadzieję, że elementem presji na Moskwę będzie przekazanie ukraińskiej armii amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk, które mogłyby być użyte do ataków w głąb terytorium Rosji. Trump publicznie rozważał możliwość przekazania Ukrainie pocisków, ale wydawał się studzić oczekiwania co do porozumienia, gdy spotkał się z Zełenskim w Białym Domu w piątek, dzień po rozmowie telefonicznej z Putinem.
Zełenski powiedział, że „to dobrze, że prezydent Trump nie powiedział »nie«, ale na dziś nie powiedział też »tak«”.
Putin ostrzegł, że dostarczenie Ukrainie rakiet Tomahawk oznaczałoby „nowy etap eskalacji”. Zełenski w odpowiedzi stwierdził, że Putin „boi się, że Stany Zjednoczone dostarczą nam Tomahawki. I myślę, że naprawdę boi się, że ich użyjemy”.
Po rozmowie z Putinem Trump ogłosił, że spotka się z nim w Budapeszcie na drugiej rundzie rozmów twarzą w twarz, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla NBC News Zełenski nazwał Putina „terrorystą”, ale zapowiedział, że jest gotów na osobiste spotkanie z przywódcą Rosji.
– Jeśli naprawdę chcemy sprawiedliwego i trwałego pokoju, potrzebujemy obu stron tej tragedii – powiedział. – Jak mogą zapadać jakieś decyzje o nas bez nas? – pytał Zełenski. Zapytany, czy będzie starał się pojechać do Budapesztu, Zełenski powiedział, że przekazał Trumpowi: „Jestem gotów”.
Tomahawki dla Ukrainy?
Foto: Infografika PAP
Poprzednia próba Trumpa, by doprowadzić do spotkania obu przywódców, zakończyła się fiaskiem po początkowym optymizmie – Kreml odrzucił wówczas amerykańskie starania. Ostatnia wizyta Zełenskiego w USA odbyła się w czasie, gdy Rosja nasilała ataki dronami i rakietami na ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując przerwy w dostawach prądu w całym kraju. Ukraina z kolei prowadziła własną operację uderzeń w rosyjskie obiekty energetyczne, by zadać Kremlowi straty gospodarcze.
– Nie przegrywamy tej wojny, a Putin jej nie wygrywa – powiedział Zełenski, dodając, że Rosja nasila naloty, ponieważ znajduje się w „słabej pozycji” na froncie. – Dlatego on eskaluje ataki powietrzne – dodał Zełenski, mówiąc, że Putin chce wywołać „energetyczną katastrofę tej zimy, atakując nas”.
Trump napisał po spotkaniu z Zełenskim w mediach społecznościowych, że Ukraina i Rosja „powinny zatrzymać się tam, gdzie są” i że nadszedł czas, by „zatrzymać zabijanie i zawrzeć UMOWĘ”.
Obecnie Rosja kontroluje prawie 19 proc. terytorium Ukrainy, w tym dużą część wschodu i południowego wschodu kraju – wynika z ogólnodostępnych map. Zapytany, czy byłby skłonny negocjować lub oddać część terytorium kraju, by zakończyć wojnę, Zełenski odpowiedział: „Jeśli chcemy natychmiast zatrzymać tę wojnę i rozpocząć rozmowy pokojowe w sposób dyplomatyczny, musimy pozostać tam, gdzie jesteśmy, nie oddając Putinowi nic więcej.”
Zapytany, czy Trump może zakończyć wojnę, Zełenski odpowiedział: „Boże, oby tak.”
Źródło: rp.pl
