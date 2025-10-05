Putin nie przyznał, że broń ta, użyta przeciw rosyjskim wojskom, będzie stanowić dla nich poważne wyzwanie. Skupił się na obawach o stosunki rosyjsko-amerykańskie. – To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły – oświadczył Putin w nagraniu, opublikowanym w niedzielę na stronach Kremla.

Powtórzył argumenty, użyte w czwartkowym wystąpieniu. Wtedy jeszcze twierdził, że Rosjanie będą traktować zestrzeliwanie amerykańskich pocisków Tomahawk jak ćwiczenia i w ten sposób będą „doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej”. Ale – po tych zapowiedziach – zwrócił uwagę, że jego zdaniem „nie jest możliwe używanie tych rakiet bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich”. A to – jak dodał – oznaczałoby „jakościowo nowy etap eskalacji”.

Putin obawia się więc pojawienia się na Ukrainie amerykańskich żołnierzy, choćby i w roli instruktorów dla sił ukraińskich.