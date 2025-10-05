Aktualizacja: 05.10.2025 13:03 Publikacja: 05.10.2025 12:51
Władimir Putin
Foto: Reuters/Ramil Sitdikov
Putin nie przyznał, że broń ta, użyta przeciw rosyjskim wojskom, będzie stanowić dla nich poważne wyzwanie. Skupił się na obawach o stosunki rosyjsko-amerykańskie. – To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły – oświadczył Putin w nagraniu, opublikowanym w niedzielę na stronach Kremla.
Czytaj więcej
Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł Waszyngton, że Federacja Rosyjska zaprzestanie stosowania...
Powtórzył argumenty, użyte w czwartkowym wystąpieniu. Wtedy jeszcze twierdził, że Rosjanie będą traktować zestrzeliwanie amerykańskich pocisków Tomahawk jak ćwiczenia i w ten sposób będą „doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej”. Ale – po tych zapowiedziach – zwrócił uwagę, że jego zdaniem „nie jest możliwe używanie tych rakiet bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich”. A to – jak dodał – oznaczałoby „jakościowo nowy etap eskalacji”.
Putin obawia się więc pojawienia się na Ukrainie amerykańskich żołnierzy, choćby i w roli instruktorów dla sił ukraińskich.
Czytaj więcej
Przez niemal cztery godziny Władimir Putin przekonywał Rosjan, że gospodarka nie upada, armia nac...
Z powagi przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk wydają się zdawać sobie sprawę także Amerykanie. Pod koniec września media poinformowały, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas zamkniętego spotkania z przywódcą USA Donaldem Trumpem w Nowym Jorku zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o rakiety Tomahawk, a prezydent USA Donald Trump zgodził się na to.
Wiceprezydent USA J.D. Vance co prawda potwierdził, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk, mających zasięg do 2,5 tys. km, ale specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg jeszcze tego samego dnia oświadczył, że jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.
Czytaj więcej
Wiceprezydent USA JD Vance poinformował, że Stany Zjednoczone „rozważają” dostarczenie Ukrainie r...
Amerykańskie taktyczne ponaddźwiękowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu Tomahawk to groźna broń. Mają zasięg nawet do 2500 km, mogą przenosić zarówno głowice nuklearne, burzące, jak i kasetowe.
Gdy Tomahawk zostanie odpalony, uruchamia się niewielkich rozmiarów rakietowy silnik startowy napędzany paliwem stałym, który po starcie rozpędza pocisk do odpowiedniej prędkości, zanim uruchomiony zostanie marszowy silnik turbowentylatorowy. Tomahawk jest trudny do wykrycia, gdyż pozostawia małe odbicie radarowe, a ponadto silnik nie emituje dużo ciepła, więc wykrycie go przez czujniki podczerwieni jest bardzo utrudnione.
Pocisk jest sterowany dzięki odbiornikowi GPS. Wersja Tomahawka przeznaczona do ostrzeliwania celów naziemnych wyposażona jest w system nawigacji bezwładnościowej oraz system TERCOM, korzystający z trójwymiarowej mapy terenu. Koszt jednostkowy pocisku wycenia się na 1–1,5 mln dol..
Tomahawki dla Ukrainy?
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Putin nie przyznał, że broń ta, użyta przeciw rosyjskim wojskom, będzie stanowić dla nich poważne wyzwanie. Skupił się na obawach o stosunki rosyjsko-amerykańskie. – To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły – oświadczył Putin w nagraniu, opublikowanym w niedzielę na stronach Kremla.
Powtórzył argumenty, użyte w czwartkowym wystąpieniu. Wtedy jeszcze twierdził, że Rosjanie będą traktować zestrzeliwanie amerykańskich pocisków Tomahawk jak ćwiczenia i w ten sposób będą „doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej”. Ale – po tych zapowiedziach – zwrócił uwagę, że jego zdaniem „nie jest możliwe używanie tych rakiet bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich”. A to – jak dodał – oznaczałoby „jakościowo nowy etap eskalacji”.
Minionej nocy, z 4 na 5 października, Rosjanie przypuścili jeden z najpotężniejszych ataków na Lwów, miasto na z...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Po przeprowadzonych negocjacjach Izrael zgodził się wycofać swe wojska z części Strefy Gazy, do linii, o której...
Rosjanie przeprowadzili atak na dworzec kolejowy oraz pociąg pasażerski w mieście Szostka, znajdującym się w obw...
Żaden z 40 statków biorących udział we Flotylli Sumud, przechwyconej przez Izrael, nie przewoził pomocy humanita...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas