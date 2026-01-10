Aktualizacja: 10.01.2026 07:31 Publikacja: 10.01.2026 06:30
W ciągu doby Rosjanie mieli stracić ok. 880 żołnierzy, cztery czołgi, 16 zestawów artyleryjskich, jedną wyrzutnię rakiet, 653 drony, 84 pojazdy i dwie sztuki wyposażenia specjalnego.
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 8 na 9 stycznia...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niemal 6 tys. budynków mieszkalnych jest pozbawionych ogrzewania co jest następstwem uszkodzenia miejskiej infra...
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy z 8 na 9 stycznia Rosjanie dokonali zmasowanego ataku powietrznego n...
Rząd Iranu w czwartek wieczorem odciął kraj od internetu i międzynarodowych połączeń telefonicznych. Tymczasem A...
We Lwowie doszło do serii potężnych eksplozji. Rosja zaatakowała rakietą hipersoniczną średniego zasięgu Oreszni...
55 proc. Ukraińców uważa, że Europa w sposób poważny i konsekwentny pomaga Ukrainie oraz dąży do zakończenia woj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas