07:09
10.01.2026

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach 

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić ok. 880 żołnierzy, cztery czołgi, 16 zestawów artyleryjskich, jedną wyrzutnię rakiet, 653 drony, 84 pojazdy i dwie sztuki wyposażenia specjalnego.

06:47
10.01.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1416 dniu wojny 

Foto: PAP

06:30
09.01.2026

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1416