O udanej akcji, która miała miejsce w rejonie Krzywego Rogu, informuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
Informację taką przekazało Dowództwo Sił Powietrznych „Zachód” na swoim profilu na Facebooku. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Rosjanie użyli pocisku Oriesznik do ataku na infrastrukturę krytyczną we Lwowie.
Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów uszkodzona została infrastruktura krytyczna. W efekcie część mieszkańców została pozbawiona dostaw prądu i wody.
Alarm został ogłoszony w związku z poderwaniem przez Rosjan ciężkiego myśliwca MiG-31K, który może przenosić pociski hipersoniczne Kindżał.
W wyniku ataku ucierpiała miejska infrastruktura – poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Nie ma informacji o ofiarach.
Informację o tym, że lotniska w Petersburgu i Pskowie tymczasowo wstrzymały przyjmowanie i odprawianie samolotów podał rzecznik rosyjskiego urzędu lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 19 osób, z których 14 wymagało hospitalizacji – poinformował mer Kijowa, Witalij Kliczko. Kijów był atakowany przez rosyjskie drony-kamikadze. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. W rejonie dniprowskim, pożar wybuchł na terenie budynku niemieszkalnego. Z kolei w rejonie peczerskim w płomieniach stanął budynek mieszkalny oraz samochody stojące na podwórzu jednego z budynków. W rejonie desniańskim drony uszkodziły dach wieżowca i budynek mieszkalny a w rejonie peczerskim ucierpiał blok mieszkalny.
Informację o ataku podał gubernator obwodu orłowskiego Andriej Kłyczkow. W wyniku ataku część mieszkańców miasta utraciła dostęp do wody i ogrzewania.
Z informacji przekazywanych przez Iwana Bigmę, rzecznika Zgrupowania Wojsk „Zachód” wynika, że jednostki rosyjskiej 6. Armii odparły kontrataki przeprowadzone przez jednostki ukraińskiej 92. Brygady Szturmowej i 116. Brygady Zmechanizowanej. Ukraińcy mieli stracić w czasie potyczek 10 żołnierzy.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1415 dniu wojny
