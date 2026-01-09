Donald Tusk po spotkaniu z Karolem Nawrockim: W tych sprawach jesteśmy tego samego zdania

- Świat jest wstrząsany dzisiaj różnymi niepokojącymi zdarzeniami. To jest oczywiście przede wszystkim agresja rosyjska na Ukrainę i perspektywa, ciągle odległa na pewno, pokoju a przynajmniej zawieszenia ognia. Ale jest także więcej powodów do tego, aby z troską i w sposób bardzo odpowiedzialny rozmawiać o bezpieczeństwie Polski – powiedział Tusk.

Reklama Reklama

Donald Tusk zapowiada wyjęcie sprawy wojny Rosji z Ukrainą, kwestii bezpieczeństwa z politycznego sporu

Premier stwierdził, że „zwrócił uwagę prezydenta na pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju i zobowiązań różnych państw, które będą konsekwencją zawarcia umowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi a później między Rosją a Ukrainą, jeśli wszystko dojdzie do skutku”. Jak dodał chodzi o 20-punktowy plan pokojowy, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz planu odbudowy i dobrobytu.

- Zaproponowałem panu prezydentowi, aby w sprawach dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa Polski, tego bezpieczeństwa militarnego, a ono w dużym stopniu zależy od tego jak zakończy się wojna, jaka będzie pozycja i sytuacja Ukrainy w czasie tych negocjacji i po wojnie (...) są oczywiście pewne punkty, które wymagają bardzo solidarnego działania wszystkich polskich instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo... Z zadowoleniem przyjmuję też deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania, tzn. wyjmujemy kwestię Ukrainy, Rosji, bezpieczeństwa militarnego i bezpieczeństwa Polski z tych sporów, i politycznej, i wewnętrznej walki, i to musi być absolutnie nasze wspólne działanie – oświadczył premier.