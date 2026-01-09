Rzeczpospolita
Donald Tusk po spotkaniu z Karolem Nawrockim: W tych sprawach jesteśmy tego samego zdania

Spotkanie dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski w kontekście tego, co dzieje się poza naszymi granicami - mówił po spotkaniu z Karolem Nawrockim premier Donald Tusk.

Publikacja: 09.01.2026 15:17

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

- Świat jest wstrząsany dzisiaj różnymi niepokojącymi zdarzeniami. To jest oczywiście przede wszystkim agresja rosyjska na Ukrainę i perspektywa, ciągle odległa na pewno, pokoju a przynajmniej zawieszenia ognia. Ale jest także więcej powodów do tego, aby z troską i w sposób bardzo odpowiedzialny rozmawiać o bezpieczeństwie Polski – powiedział Tusk.

Donald Tusk zapowiada wyjęcie sprawy wojny Rosji z Ukrainą, kwestii bezpieczeństwa z politycznego sporu

Premier stwierdził, że „zwrócił uwagę prezydenta na pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju i zobowiązań różnych państw, które będą konsekwencją zawarcia umowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi a później między Rosją a Ukrainą, jeśli wszystko dojdzie do skutku”. Jak dodał chodzi o 20-punktowy plan pokojowy, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz planu odbudowy i dobrobytu.

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Michał Szułdrzyński: Spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim oznacza odwilż w polskiej polityce

- Zaproponowałem panu prezydentowi, aby w sprawach dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa Polski, tego bezpieczeństwa militarnego, a ono w dużym stopniu zależy od tego jak zakończy się wojna, jaka będzie pozycja i sytuacja Ukrainy w czasie tych negocjacji i po wojnie (...) są oczywiście pewne punkty, które wymagają bardzo solidarnego działania wszystkich polskich instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo... Z zadowoleniem przyjmuję też deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania, tzn. wyjmujemy kwestię Ukrainy, Rosji, bezpieczeństwa militarnego i bezpieczeństwa Polski z tych sporów, i politycznej, i wewnętrznej walki, i to musi być absolutnie nasze wspólne działanie – oświadczył premier.  

- W związku z tym zarówno w sprawach, w których głos ma także prezydent, jak i w tym co robi polski rząd, będziemy starali się z prezydentem Nawrockim kształtować jedną linię całego państwa polskiego w sprawach bezpieczeństwa - dodał.

Tusk poinformował też, że ewentualne podpisanie dokumentów takich jak plan pokojowy czy plan odbudowy Ukrainy, będą wymagały ratyfikacji w parlamencie. - Będę proponował przeprowadzenie procedury ratyfikacyjnej, a więc także debatę w parlamencie, głosowanie w Sejmie, podpis prezydenta – powiedział dodając, że w ten sposób rządzący chcą zbudować „szeroki narodowy konsens wokół spraw bezpieczeństwa”. 

- Muszę podkreślić, że coś ze świątecznego nastroju pozostało, była bardzo dobra atmosfera tej rozmowy – zapewnił Tusk. 

W jakich okolicznościach doszło do spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim?

Do spotkania premiera z prezydentem doszło po szczycie tzw. koalicji chętnych w Paryżu, na którym zapadły decyzje dotyczące europejskiego kontyngentu, który miałby zostać wysłany na Ukrainę, by zagwarantować przestrzeganie przyszłego porozumienia pokojowego. Polska – jak informował Donald Tusk – nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, ale ma odegrać kluczową rolę w organizacji i logistyce takiego kontyngentu. 

Premier Donald Tusk i Karol Nawrocki - najważniejsze daty

Foto: PAP

W czasie spotkania – jak informował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz – poruszony był m.in. temat 20-punktowego planu pokojowego opracowanego przez Stany Zjednoczone, uwzględniającego uwagi Ukrainy. Z wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego wynika, że najpoważniejszym punktem spornym w kwestii planu między Rosją a Ukrainą jest dziś kwestia Donbasu. Rosja domaga się wycofania ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze przez nią części obwodu donieckiego, Ukraina proponuje stworzenie tam wolnej strefy gospodarczej i jest gotowa wycofać swoje siły o kilka kilometrów jeśli na taką samą odległość wycofają się rosyjskie wojska. 

Informacja jest aktualizowana

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki Kancelaria Premiera
