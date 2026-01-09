Donald Tusk po spotkaniu z Karolem Nawrockim: W tych sprawach jesteśmy tego samego zdania

Aktualizacja: 09.01.2026 15:30 Publikacja: 09.01.2026 15:17
Donald Tusk
Foto: PAP
- Świat jest wstrząsany dzisiaj różnymi niepokojącymi zdarzeniami. To jest oczywiście przede wszystkim agresja rosyjska na Ukrainę i perspektywa, ciągle odległa na pewno, pokoju a przynajmniej zawieszenia ognia. Ale jest także więcej powodów do tego, aby z troską i w sposób bardzo odpowiedzialny rozmawiać o bezpieczeństwie Polski – powiedział Tusk.
Premier stwierdził, że „zwrócił uwagę prezydenta na pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju i zobowiązań różnych państw, które będą konsekwencją zawarcia umowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi a później między Rosją a Ukrainą, jeśli wszystko dojdzie do skutku”. Jak dodał chodzi o 20-punktowy plan pokojowy, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz planu odbudowy i dobrobytu.
Czytaj więcej
Zapowiedź spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim to znak politycznej od...
- Zaproponowałem panu prezydentowi, aby w sprawach dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa Polski, tego bezpieczeństwa militarnego, a ono w dużym stopniu zależy od tego jak zakończy się wojna, jaka będzie pozycja i sytuacja Ukrainy w czasie tych negocjacji i po wojnie (...) są oczywiście pewne punkty, które wymagają bardzo solidarnego działania wszystkich polskich instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo... Z zadowoleniem przyjmuję też deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania, tzn. wyjmujemy kwestię Ukrainy, Rosji, bezpieczeństwa militarnego i bezpieczeństwa Polski z tych sporów, i politycznej, i wewnętrznej walki, i to musi być absolutnie nasze wspólne działanie – oświadczył premier.
- W związku z tym zarówno w sprawach, w których głos ma także prezydent, jak i w tym co robi polski rząd, będziemy starali się z prezydentem Nawrockim kształtować jedną linię całego państwa polskiego w sprawach bezpieczeństwa - dodał.
Tusk poinformował też, że ewentualne podpisanie dokumentów takich jak plan pokojowy czy plan odbudowy Ukrainy, będą wymagały ratyfikacji w parlamencie. - Będę proponował przeprowadzenie procedury ratyfikacyjnej, a więc także debatę w parlamencie, głosowanie w Sejmie, podpis prezydenta – powiedział dodając, że w ten sposób rządzący chcą zbudować „szeroki narodowy konsens wokół spraw bezpieczeństwa”.
- Muszę podkreślić, że coś ze świątecznego nastroju pozostało, była bardzo dobra atmosfera tej rozmowy – zapewnił Tusk.
Do spotkania premiera z prezydentem doszło po szczycie tzw. koalicji chętnych w Paryżu, na którym zapadły decyzje dotyczące europejskiego kontyngentu, który miałby zostać wysłany na Ukrainę, by zagwarantować przestrzeganie przyszłego porozumienia pokojowego. Polska – jak informował Donald Tusk – nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, ale ma odegrać kluczową rolę w organizacji i logistyce takiego kontyngentu.
Premier Donald Tusk i Karol Nawrocki - najważniejsze daty
Foto: PAP
W czasie spotkania – jak informował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz – poruszony był m.in. temat 20-punktowego planu pokojowego opracowanego przez Stany Zjednoczone, uwzględniającego uwagi Ukrainy. Z wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego wynika, że najpoważniejszym punktem spornym w kwestii planu między Rosją a Ukrainą jest dziś kwestia Donbasu. Rosja domaga się wycofania ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze przez nią części obwodu donieckiego, Ukraina proponuje stworzenie tam wolnej strefy gospodarczej i jest gotowa wycofać swoje siły o kilka kilometrów jeśli na taką samą odległość wycofają się rosyjskie wojska.
Informacja jest aktualizowana
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazał wcześniej rze...
Tuż przed Bożym Narodzeniem Węgry poinformowały instytucje Unii Europejskiej o przyznaniu azylu dwóm kolejnym ob...
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak opublikował w grudniu zdjęcia z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) ruch...
Już w sobotę członkowie Polski 2050 wybiorą nowego przewodniczącego partii. Faworytką jest minister funduszy i p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas