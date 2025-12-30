Strefa wolnego handlu (w Donbasie) będzie rządzić się określonymi regułami. Jeśli zdecydujemy się na utworzenie strefy wolnego handlu, czy czegoś w tym rodzaju, referendum jest metodą zaakceptowania tego (kompromisu) lub odrzucenia go Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Szef MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że Zachód w toku trwających negocjacji pokojowych musi wziąć pod uwagę, że Rosja posiada obecnie przewagę na froncie. Władimir Putin przyjął 29 grudnia meldunki od dowódców zgrupowań walczących na Ukrainie i przekonywał, że Rosjanie są w stanie zająć Donbas środkami militarnymi.

– Nie możemy się wycofać z naszego terytorium. To sprzeczne z naszym prawem – tłumaczył ukraiński prezydent. – Nie chodzi tylko o prawo. 300 tysięcy osób tam mieszka. Nie możemy się wycofać, ponieważ setki tysięcy osób zostały ranne, dziesiątki tysięcy zginęły. I ponieważ jest tam nasza armia – dodał.

Wołodymyr Zełenski mówi o możliwości kompromisu ws. Donbasu

Jednocześnie Zełenski zasygnalizował, że Ukraina jest gotowa na kompromis ws. Donbasu, który sygnalizowała już wcześniej. Chodzi o zmianę kontrolowanej jeszcze przez Ukrainę części obwodu donieckiego w strefę wolnego handlu. Podkreślił przy tym, że jeśli ukraińskie wojska cofną się o kilka kilometrów, to o kilka kilometrów będzie musiała też cofnąć się rosyjska armia.

– Strefa wolnego handlu będzie rządzić się określonymi regułami. Jeśli zdecydujemy się na utworzenie strefy wolnego handlu, czy czegoś w tym rodzaju, referendum jest metodą zaakceptowania tego (kompromisu) lub odrzucenia go – podkreślił prezydent Ukrainy.

W dalszej części rozmowy Zełenski zwrócił uwagę, że choć sondaże wskazują, iż 87 proc. Ukraińców chce pokoju, to jednocześnie 85 proc. jest przeciwnych wycofaniu się z Donbasu. Dlatego – jego zdaniem – gdyby nawet władze w Kijowie zgodziły się na wycofanie z Donbasu, Ukraińcy odrzuciliby to w referendum. – Wszyscy chcą pokoju, ale sprawiedliwego pokoju – podsumował.