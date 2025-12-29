Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne przeszkody w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy?

W jaki sposób konflikt wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej wpływa na negocjacje?

Jakie znaczenie mają obecne działania wojenne dla sytuacji na froncie w Donbasie?

Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są rozważane po zakończeniu wojny?

Jakie są możliwe scenariusze dotyczące trwania konfliktu?

– Mam nadzieję, że jedzenie panu smakowało. I pana ludziom też – w dość niezwykły sposób amerykański lider rozpoczął konferencję prasową po ponad dwugodzinnych rozmowach z ukraińską delegacją. Mimo iż od czasu lutowej awantury w Białym Domu Wołodymyr Zełenski jak ognia wystrzega się publicznego sprzeciwiania się Trumpowi, tym razem wszyscy zobaczyli jego nieskrywane zniecierpliwienie.

Kolejny raz Zełenski wzruszył ramionami, gdy Amerykanin mówił, że Władimirowi Putinowi też „zależy na sukcesie Ukrainy”.

Tym razem jednak chodziło o jeden z trzech głównych problemów, o które rozbijają się negocjacje: los największej w Europie siłowni jądrowej – Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.