Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski zdradził szczegóły propozycji dla Trumpa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem omawiał możliwość objęcia Ukrainy długoterminowymi amerykańskimi gwarancjami bezpieczeństwa – nawet na okres 30–50 lat.

Publikacja: 29.12.2025 10:49

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa omawiał Wołodymyr Zełenski z Donaldem Trumpem?
  • Jaki jest kluczowy element dla zakończenia wojny z perspektywy władz Ukrainy?
  • Jakie rozmowy przeprowadził Donald Trump z Władimirem Putinem przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim?
  • Jakie konsekwencje grożą Rosji, jeśli odmówi zawarcia porozumienia pokojowego?
  • Kiedy planowane są kluczowe spotkania dotyczące procesu pokojowego?

W niedzielę Donald Trump spotkał się na Florydzie – gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-Lago, toczą się rozmowy w sprawie zawarcia pokoju – z Wołodymyrem Zełenskim. To już dziewiąte spotkanie przywódców Ukrainy i USA twarzą w twarz. – Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych po rozmowach.

Dla władz w Kijowie kluczem do zakończenia wojny jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Obecnie, jak zaznaczył Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, w projektach dokumentów mowa jest o silnych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA na okres 15 lat, z opcją ich przedłużenia.

– Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że wojna trwa już prawie 15 lat. Dlatego bardzo zależy nam, aby gwarancje bezpieczeństwa były dłuższe. Zaproponowałem rozważenie okresu 30, 40, a nawet 50 lat. To byłaby decyzja o historycznym znaczeniu dla prezydenta Trumpa – powiedział Zełenski.

Według ukraińskiego prezydenta Donald Trump zadeklarował, że weźmie tę propozycję pod uwagę. Zełenski podkreślił jednocześnie, że wojna z Rosją zakończy się dopiero wówczas, gdy Ukraina otrzyma realne, wiążące gwarancje bezpieczeństwa.

Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem o całym planie pokojowym

Jak ujawnił Zełenski, jeszcze przed spotkaniem z nim Donald Trump odbył długą rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, podczas której omówiono wszystkie 20 punktów projektu bazowego dokumentu dotyczącego zakończenia wojny.

– Prezydent Trump powiedział mi, że była długa rozmowa z Putinem i że omówili punkt po punkcie wszystkie 20 zapisów planu. To ważne, abyśmy wszyscy funkcjonowali w tym samym kontekście i rozmawiali o tym samym dokumencie – zaznaczył Zełenski.

Dodał jednak, że przestrzegł amerykańskiego prezydenta przed nadmiernym zaufaniem do deklaracji Kremla. – Putin nie po raz pierwszy mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. Kluczowe jest, by słowa pokrywały się z czynami – podkreślił.

Zełenski: USA i Europa utrzymają wsparcie, jeśli Rosja odrzuci pokój

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów i Waszyngton mają wspólne stanowisko: nie ma alternatywy dla dyplomatycznego zakończenia wojny. Jednocześnie zapowiedział, że w razie odmowy Rosji zawarcia porozumienia pokojowego, wsparcie Zachodu dla Ukrainy będzie kontynuowane.

– Jeśli wojna się nie skończy, Stany Zjednoczone razem z Europą będą nadal pomagać Ukrainie. My się bronimy, walczymy i nie jesteśmy agresorem – powiedział Zełenski.

Styczeń kluczowy dla rozmów pokojowych

Zełenski zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędą się spotkania doradców amerykańskich i europejskich, a następnie rozmowy w ramach tzw. Koalicji chętnych. Kolejnym etapem mają być rozmowy liderów europejskich z udziałem USA, a dopiero później możliwe spotkania z przedstawicielami Rosji.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby te spotkania odbyły się już w styczniu – podkreślił ukraiński prezydent.

Jak dodał, Ukraina jest gotowa do różnych formatów rozmów z Rosją, pod warunkiem że będą one prowadzić do realnego i trwałego pokoju.

