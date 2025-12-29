Aktualizacja: 29.12.2025 11:55 Publikacja: 29.12.2025 10:49
Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq
W niedzielę Donald Trump spotkał się na Florydzie – gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-Lago, toczą się rozmowy w sprawie zawarcia pokoju – z Wołodymyrem Zełenskim. To już dziewiąte spotkanie przywódców Ukrainy i USA twarzą w twarz. – Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych po rozmowach.
Czytaj więcej
W niedzielę Donald Trump spotkał się na Florydzie – gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-L...
Dla władz w Kijowie kluczem do zakończenia wojny jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Obecnie, jak zaznaczył Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, w projektach dokumentów mowa jest o silnych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA na okres 15 lat, z opcją ich przedłużenia.
– Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że wojna trwa już prawie 15 lat. Dlatego bardzo zależy nam, aby gwarancje bezpieczeństwa były dłuższe. Zaproponowałem rozważenie okresu 30, 40, a nawet 50 lat. To byłaby decyzja o historycznym znaczeniu dla prezydenta Trumpa – powiedział Zełenski.
Według ukraińskiego prezydenta Donald Trump zadeklarował, że weźmie tę propozycję pod uwagę. Zełenski podkreślił jednocześnie, że wojna z Rosją zakończy się dopiero wówczas, gdy Ukraina otrzyma realne, wiążące gwarancje bezpieczeństwa.
Czytaj więcej
Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim mogą doprowadzić do pierwszej bezpo...
Jak ujawnił Zełenski, jeszcze przed spotkaniem z nim Donald Trump odbył długą rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, podczas której omówiono wszystkie 20 punktów projektu bazowego dokumentu dotyczącego zakończenia wojny.
– Prezydent Trump powiedział mi, że była długa rozmowa z Putinem i że omówili punkt po punkcie wszystkie 20 zapisów planu. To ważne, abyśmy wszyscy funkcjonowali w tym samym kontekście i rozmawiali o tym samym dokumencie – zaznaczył Zełenski.
Dodał jednak, że przestrzegł amerykańskiego prezydenta przed nadmiernym zaufaniem do deklaracji Kremla. – Putin nie po raz pierwszy mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. Kluczowe jest, by słowa pokrywały się z czynami – podkreślił.
Czytaj więcej
- Prezydent Zełenski, podobnie, jak przywódcy Europy przyjęli taktykę chwalenia Trumpa za wszystk...
Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów i Waszyngton mają wspólne stanowisko: nie ma alternatywy dla dyplomatycznego zakończenia wojny. Jednocześnie zapowiedział, że w razie odmowy Rosji zawarcia porozumienia pokojowego, wsparcie Zachodu dla Ukrainy będzie kontynuowane.
– Jeśli wojna się nie skończy, Stany Zjednoczone razem z Europą będą nadal pomagać Ukrainie. My się bronimy, walczymy i nie jesteśmy agresorem – powiedział Zełenski.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump najwyraźniej liczył na to, że wojnę w Ukrainie uda się zakończyć do ko...
Zełenski zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędą się spotkania doradców amerykańskich i europejskich, a następnie rozmowy w ramach tzw. Koalicji chętnych. Kolejnym etapem mają być rozmowy liderów europejskich z udziałem USA, a dopiero później możliwe spotkania z przedstawicielami Rosji.
– Jesteśmy zdeterminowani, aby te spotkania odbyły się już w styczniu – podkreślił ukraiński prezydent.
Jak dodał, Ukraina jest gotowa do różnych formatów rozmów z Rosją, pod warunkiem że będą one prowadzić do realnego i trwałego pokoju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny planuje...
- Prezydent Zełenski, podobnie, jak przywódcy Europy przyjęli taktykę chwalenia Trumpa za wszystko i przy każdej...
Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim mogą doprowadzić do pierwszej bezpośredniej rozmow...
Kim Dzong Un obserwował w niedzielę próbę rakietową przeprowadzoną przez północnokoreańską armię, w ramach które...
Już 40 procent Hiszpanów w wieku 18-34 lat popiera post-frankistowskie ugrupowanie Vox. Czują się oszukani przez...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas