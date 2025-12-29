Z tego artykułu się dowiesz: Jakie amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa omawiał Wołodymyr Zełenski z Donaldem Trumpem?

Jaki jest kluczowy element dla zakończenia wojny z perspektywy władz Ukrainy?

Jakie rozmowy przeprowadził Donald Trump z Władimirem Putinem przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim?

Jakie konsekwencje grożą Rosji, jeśli odmówi zawarcia porozumienia pokojowego?

Kiedy planowane są kluczowe spotkania dotyczące procesu pokojowego?

W niedzielę Donald Trump spotkał się na Florydzie – gdzie w ostatnim czasie, w rezydencji Mar-a-Lago, toczą się rozmowy w sprawie zawarcia pokoju – z Wołodymyrem Zełenskim. To już dziewiąte spotkanie przywódców Ukrainy i USA twarzą w twarz. – Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych po rozmowach.

Dla władz w Kijowie kluczem do zakończenia wojny jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Obecnie, jak zaznaczył Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, w projektach dokumentów mowa jest o silnych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA na okres 15 lat, z opcją ich przedłużenia.

– Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że wojna trwa już prawie 15 lat. Dlatego bardzo zależy nam, aby gwarancje bezpieczeństwa były dłuższe. Zaproponowałem rozważenie okresu 30, 40, a nawet 50 lat. To byłaby decyzja o historycznym znaczeniu dla prezydenta Trumpa – powiedział Zełenski.