– Jest pewna tendencja. Wydaje się, że strona ukraińska bez wsparcia amerykańskiego wyraża gotowość na ustępstwa w stosunku do Rosji w wymiarze terytorialnym oraz rezygnacji z członkostwa w NATO uzyskując w zamian bliżej nam nieznane, ale możemy się domyślać gwarancje bezpieczeństwa – dodał. – Można zbudować system wsparcia, który będzie efektywny na wypadek ponownej agresji rosyjskiej. To, co w Polsce powinno być cały czas obecne w debacie, to myślenie o tym, co tak zawarty rozejm oznacza dla naszego kraju. Wydaje mi się, że niestety szykuje się forma zwycięstwa Putina, przyznanie mu sukcesu w tej wojnie. Putin będzie budował swoje wpływy i poparcie nie tylko wewnątrz Rosji, ale będzie starał się wykorzystać sukces, jakim jest ustąpienie w kwestiach politycznych i terytorialnych, po to, by kontynuować odbudowywanie imperium rosyjskiego – kontynuował Komorowski.

Bronisław Komorowski: Toczy się batalia, by wyciągnąć Trumpa z objęć Putina

Były prezydent odniósł się również do zadziwiającej wypowiedzi Donalda Trumpa, który na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim stwierdził, że „Władimir Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy. Chce, żeby Ukraina odniosła sukces”.

– Prezydent Zełenski, podobnie jak przywódcy Europy przyjęli taktykę chwalenia Trumpa za wszystko, przy każdej okazji i niepodkreślania tego, co jest dziwnego, zaskakującego albo groźnego w wypowiedziach prezydenta USA. Być może jest to taktyka skuteczna do pewnego stopnia, bo toczy się wciąż batalia świata zachodniego i Ukrainy o to, by wyjąć prezydenta USA z objęć Putina – powiedział.

– Jeszcze jest masa do zrobienia, by prezydenta USA przekonać do oczywistej prawdy – dodał. – Widać dominującą ciągotę do tego, by nacisnąć skutecznie na słabszą stronę, czyli na Ukrainę po to, by ona zapłaciła cenę sukcesu prezydenta Trumpa, jakim pewnie w wymiarze medialnym staną się każde warunki pokoju – stwierdził.