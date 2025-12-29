Reklama
Trump spotkał się z Zełenskim. Rozmowy mogą otworzyć drogę do pierwszego kontaktu Zełenskiego z Putinem

Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim mogą doprowadzić do pierwszej bezpośredniej rozmowy telefonicznej przywódców Ukrainy i Rosji od ponad pięciu lat – twierdzi źródło Fox News zaznajomione z kulisami negocjacji.

Publikacja: 29.12.2025 08:09

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Przemysław Malinowski

Ostatni raz Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w 2020 roku. Od tego czasu Kreml konsekwentnie odmawiał bezpośredniego kontaktu z ukraińskim prezydentem.

Rozmowy Trump–Zełenski i możliwy przełom dyplomatyczny

Niedzielne spotkanie w Mar-a-Lago zostało przedstawione jako kolejny krok w stronę rozmów pokojowych, w których kluczową rolę odgrywa Donald Trump. Według rozmówcy Fox News Digital doprowadzenie do rozmowy Zełenskiego z Putinem byłoby „dyplomatycznym zwycięstwem” prezydenta USA.

– Gdyby Putin dołączył do rozmowy w niedzielę, byłoby to największe osiągnięcie na etapie przygotowań do negocjacji pokojowych i pierwszy realny krok w procesie pokojowym – powiedziało źródło, prosząc o anonimowość.

Trump potwierdził, że jeszcze przed spotkaniem z Zełenskim rozmawiał z Putinem. Na platformie Truth Social określił tę rozmowę jako „dobrą i bardzo produktywną”.

– Wierzę, że mamy podstawy do porozumienia – powiedział Trump dziennikarzom, stojąc obok Zełenskiego po jego przylocie na Florydę. – Proces może ruszyć bardzo szybko.

Plan pokojowy USA. Presja na Kijów i Moskwę

W centrum rozmów znalazł się wspierany przez USA 20-punktowy plan pokojowy, wypracowywany od kilku tygodni. Według źródła jego realizacja wymagałaby kompromisów zarówno ze strony Ukrainy, jak i Rosji.

Plan, który – według amerykańskich urzędników – jest gotowy w około 90 procentach, może obejmować m.in. ograniczone wycofanie ukraińskich wojsk z części wschodniej Ukrainy bez formalnego uznania rosyjskiej kontroli nad tymi terenami oraz utworzenie stref zdemilitaryzowanych.

Zełenski sygnalizował również możliwość poddania porozumienia pod referendum, jeśli Moskwa zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.

Dlaczego Putin odmawia rozmów z Zełenskim?

Według źródła problemem pozostaje osobista niechęć Putina do bezpośrednich rozmów z Zełenskim. Ostatni kontakt przywódców miał miejsce w lipcu 2020 roku, po nieudanej operacji Ukrainy wymierzonej w najemników z Grupy Wagnera.

– Po tej rozmowie Zełenski wielokrotnie próbował skontaktować się z Putinem, ale Kreml konsekwentnie odmawiał – twierdzi rozmówca.

Relacje między przywódcami były napięte już wcześniej. Jak opisuje źródło, Putin podczas rozmów był oszczędny w słowach, a Zełenski próbował budować relację, często trzymając się przygotowanych notatek.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Gwarancje bezpieczeństwa kluczowe dla Ukrainy

Zełenski podkreśla, że kluczowym warunkiem ewentualnego porozumienia są prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych. 

– Dla nas niezwykle ważny jest sygnał, że chcemy prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa. To w dużej mierze zależy od prezydenta Trumpa – powiedział Zełenski ukraińskim dziennikarzom.

Ukraiński prezydent zaznaczył też, że Ukraina jest gotowa na kompromisy, ale tylko przy wsparciu Zachodu.

„Naszym jedynym priorytetem jest zakończenie wojny. Aby być silnym przy stole negocjacyjnym, potrzebujemy wsparcia świata – Europy i Stanów Zjednoczonych” – napisał Zełenski w serwisie X.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski
