Ostatni raz Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w 2020 roku. Od tego czasu Kreml konsekwentnie odmawiał bezpośredniego kontaktu z ukraińskim prezydentem.

Rozmowy Trump–Zełenski i możliwy przełom dyplomatyczny

Niedzielne spotkanie w Mar-a-Lago zostało przedstawione jako kolejny krok w stronę rozmów pokojowych, w których kluczową rolę odgrywa Donald Trump. Według rozmówcy Fox News Digital doprowadzenie do rozmowy Zełenskiego z Putinem byłoby „dyplomatycznym zwycięstwem” prezydenta USA.

– Gdyby Putin dołączył do rozmowy w niedzielę, byłoby to największe osiągnięcie na etapie przygotowań do negocjacji pokojowych i pierwszy realny krok w procesie pokojowym – powiedziało źródło, prosząc o anonimowość.

Trump potwierdził, że jeszcze przed spotkaniem z Zełenskim rozmawiał z Putinem. Na platformie Truth Social określił tę rozmowę jako „dobrą i bardzo produktywną”.