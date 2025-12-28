Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump: Przed spotkaniem z Zełenskim odbyłem owocną rozmowę z Putinem

Niedługo przed spotkaniem Donald Trump–Wołodymyr Zełenski, które odbędzie się na Florydzie w rezydencji Mar-a-Lago, prezydent USA poinformował, że rozmawiał z Władimirem Putinem.

Publikacja: 28.12.2025 18:27

Donald Trump: Przed spotkaniem z Zełenskim odbyłem owocną rozmowę z Putinem

Foto: REUTERS/Sputnik/Gavriil Grigorov

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy odbyła się ostatnia rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem?
  • Jakie były oczekiwania amerykańskich urzędników przed spotkaniem Trump–Zełenski?
  • Dlaczego Wołodymyr Zełenski odwiedził rezydencję Mar-a-Lago na Florydzie?
  • Jakie działania wojenne Rosji wobec Ukrainy podjął Wołodymyr Zełenski?
  • Jakie znaczenie mają międzynarodowe sankcje według prezydenta Ukrainy?
  • Ile razy Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się osobiście i gdzie po raz pierwszy odbyło się ich spotkanie na Florydzie?

Prezydent USA poinformował o rozmowie z rosyjskim przywódcą za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski w drodze na spotkanie z Donaldem Trumpem
Komentarze
Bogusław Chrabota: Spotkanie Zełenskiego z Trumpem w Mar-a-Lago będzie prawdziwym testem dla Polski

Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem

„Właśnie odbyłem dobrą i bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Putinem Rosji przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim” — przekazał Donald Trump we wpisie opublikowanym w serwisie X. 

Reklama
Reklama

Głos w sprawie zabrał także rzecznik Kremla. – Rzeczywiście doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentami Rosji i USA, Putinem i Trumpem – powiedział w rozmowie z agencją TASS Dmitrij Pieskow. 

Rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i USA Władimira Putina i Donalda Trumpa była pierwszą od dwóch i pół miesiąca i dziewiątą od początku roku.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: Projekt porozumienia podoba się ludziom Wołodymyra Zełenskiego, ale nie jemu

Na Florydzie odbędzie się spotkanie Trump–Zełenski

W niedzielę Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych jest kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny.

Przed spotkaniem amerykańscy urzędnicy byli do niego nastawieni dość optymistycznie – twierdzili, że w ostatnich tygodniach dokonano postępów w rozmowach oraz zapewniali, że USA są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na zobowiązaniach sojuszniczych z artykułu 5. traktatu o NATO. Trump w piątkowym wywiadzie dla portalu Politico podkreślił, że dobrze mu pójdzie zarówno z Zełenskim, jak i Putinem. Dodał jednak, że Zełenski „nic nie ma, dopóki on (Trump – red.) tego nie zatwierdzi”.

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Prezydent Ukrainy przed spotkaniem z prezydentem USA zaznaczał, iż ma nadzieję, że podczas rozmowy z Trumpem dojdzie do połączenia także z liderami państw europejskich. W sobotę Zełenski przeprowadził z szeregiem z nich rozmowę telefoniczną, gdy przebywał w Kanadzie. „Teraz trwają jedne z najbardziej aktywnych dni dyplomatycznych w roku i wiele może się rozstrzygnąć do Nowego Roku i robimy wszystko, by tak się stało, lecz to, czy zapadną decyzje, zależy od partnerów. Od tych, którzy pomagają Ukrainie, oraz od tych, którzy wywierają presję na Rosję, aby Rosjanie odczuwali konsekwencje własnej agresji” – czytamy we wpisie polityka opublikowanym w komunikatorze Telegram. Jak dodał Zełenski, jedynie w tym tygodniu siły rosyjskie wykorzystały przeciwko Ukrainie ponad 2,1 tys. dronów uderzeniowych, około 800 kierowanych bomb lotniczych oraz 94 rakiety różnych typów. – Wszystko przeciwko naszym ludziom, przeciwko życiu i wszystkiemu, co zapewnia jego normalność; przede wszystkim przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej – podkreślił.&nbsp;

Czytaj więcej

Po kłótni, do której doszło w Białym Domu w czasie lutowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego, Ukraińcy s
Dyplomacja
Wybory w czasie wojny. Dlaczego Donald Trump chce się pozbyć Wołodymyra Zełenskiego?

Zełenski zaznaczał także – już po raz kolejny – że Rosję da się pokonać przede wszystkim sankcjami. – Ale równie ważne jest, aby działały sankcje wobec Rosji, wszystkie formy presji politycznej za agresję, dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy oraz abyśmy wszyscy sfinalizowali formaty kroków, które zakończą tę wojnę i zagwarantują bezpieczeństwo. Właśnie o takich krokach będziemy dziś rozmawiać z partnerami. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają – mówił prezydent Ukrainy.

Do niedzielnego spotkania dojdzie po kilku rundach rozmów amerykańskich negocjatorów z delegacjami Ukrainy i Rosji. Wcześniej Trump podkreślał, że widzi sens osobistej rozmowy z Zełenskim jedynie wtedy, kiedy będzie widział szansę dopięcia porozumienia pokojowego – spotkanie na Florydzie odbierane jest więc jako oznaka postępów w negocjacjach. 

Foto: PAP

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa będzie dziewiątym spotkaniem obu przywódców twarzą w twarz oraz siódmym od czasu objęcia przez Trumpa prezydentury po raz drugi. Po raz pierwszy miejscem rozmów Trumpa i Zełenskiego będzie Floryda.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1404
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1404
Ukraiński artylerzysta przygotowuje pociski do haubicy M777 kalibru 155 mm. Fotografia wykonana 24 g
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1403
Pas graniczny między Polską a Białorusią w miejscowości Świsłoczany
Konflikty zbrojne
Polska buduje system przeciwdronowy na wschodniej granicy. Inwestycja za ponad 2 mld euro
Wołodymyr Zełenski: Rosja już szykuje scenariusz delegitymizacji wyborów na Ukrainie
Konflikty zbrojne
Wołodymyr Zełenski: Rosja już szykuje scenariusz delegitymizacji wyborów na Ukrainie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Ministrowie obrony Kambodży Tea Seiha i Tajlandii Natthaphon Narkphanit
Konflikty zbrojne
Donald Trump dopiął swego? Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama