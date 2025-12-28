Głos w sprawie zabrał także rzecznik Kremla. – Rzeczywiście doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentami Rosji i USA, Putinem i Trumpem – powiedział w rozmowie z agencją TASS Dmitrij Pieskow.

Rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i USA Władimira Putina i Donalda Trumpa była pierwszą od dwóch i pół miesiąca i dziewiątą od początku roku.

Na Florydzie odbędzie się spotkanie Trump–Zełenski

W niedzielę Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych jest kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny.

Przed spotkaniem amerykańscy urzędnicy byli do niego nastawieni dość optymistycznie – twierdzili, że w ostatnich tygodniach dokonano postępów w rozmowach oraz zapewniali, że USA są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na zobowiązaniach sojuszniczych z artykułu 5. traktatu o NATO. Trump w piątkowym wywiadzie dla portalu Politico podkreślił, że dobrze mu pójdzie zarówno z Zełenskim, jak i Putinem. Dodał jednak, że Zełenski „nic nie ma, dopóki on (Trump – red.) tego nie zatwierdzi”.