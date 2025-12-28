Aktualizacja: 28.12.2025 18:52 Publikacja: 28.12.2025 18:27
Prezydent USA poinformował o rozmowie z rosyjskim przywódcą za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„Właśnie odbyłem dobrą i bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Putinem Rosji przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim” — przekazał Donald Trump we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Głos w sprawie zabrał także rzecznik Kremla. – Rzeczywiście doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentami Rosji i USA, Putinem i Trumpem – powiedział w rozmowie z agencją TASS Dmitrij Pieskow.
Rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i USA Władimira Putina i Donalda Trumpa była pierwszą od dwóch i pół miesiąca i dziewiątą od początku roku.
W niedzielę Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Celem wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych jest kontynuowanie rozmów dotyczących zakończenia wojny.
Przed spotkaniem amerykańscy urzędnicy byli do niego nastawieni dość optymistycznie – twierdzili, że w ostatnich tygodniach dokonano postępów w rozmowach oraz zapewniali, że USA są gotowe udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na zobowiązaniach sojuszniczych z artykułu 5. traktatu o NATO. Trump w piątkowym wywiadzie dla portalu Politico podkreślił, że dobrze mu pójdzie zarówno z Zełenskim, jak i Putinem. Dodał jednak, że Zełenski „nic nie ma, dopóki on (Trump – red.) tego nie zatwierdzi”.
Prezydent Ukrainy przed spotkaniem z prezydentem USA zaznaczał, iż ma nadzieję, że podczas rozmowy z Trumpem dojdzie do połączenia także z liderami państw europejskich. W sobotę Zełenski przeprowadził z szeregiem z nich rozmowę telefoniczną, gdy przebywał w Kanadzie. „Teraz trwają jedne z najbardziej aktywnych dni dyplomatycznych w roku i wiele może się rozstrzygnąć do Nowego Roku i robimy wszystko, by tak się stało, lecz to, czy zapadną decyzje, zależy od partnerów. Od tych, którzy pomagają Ukrainie, oraz od tych, którzy wywierają presję na Rosję, aby Rosjanie odczuwali konsekwencje własnej agresji” – czytamy we wpisie polityka opublikowanym w komunikatorze Telegram. Jak dodał Zełenski, jedynie w tym tygodniu siły rosyjskie wykorzystały przeciwko Ukrainie ponad 2,1 tys. dronów uderzeniowych, około 800 kierowanych bomb lotniczych oraz 94 rakiety różnych typów. – Wszystko przeciwko naszym ludziom, przeciwko życiu i wszystkiemu, co zapewnia jego normalność; przede wszystkim przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej – podkreślił.
Zełenski zaznaczał także – już po raz kolejny – że Rosję da się pokonać przede wszystkim sankcjami. – Ale równie ważne jest, aby działały sankcje wobec Rosji, wszystkie formy presji politycznej za agresję, dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy oraz abyśmy wszyscy sfinalizowali formaty kroków, które zakończą tę wojnę i zagwarantują bezpieczeństwo. Właśnie o takich krokach będziemy dziś rozmawiać z partnerami. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają – mówił prezydent Ukrainy.
Do niedzielnego spotkania dojdzie po kilku rundach rozmów amerykańskich negocjatorów z delegacjami Ukrainy i Rosji. Wcześniej Trump podkreślał, że widzi sens osobistej rozmowy z Zełenskim jedynie wtedy, kiedy będzie widział szansę dopięcia porozumienia pokojowego – spotkanie na Florydzie odbierane jest więc jako oznaka postępów w negocjacjach.
Spotkanie Zełenskiego i Trumpa będzie dziewiątym spotkaniem obu przywódców twarzą w twarz oraz siódmym od czasu objęcia przez Trumpa prezydentury po raz drugi. Po raz pierwszy miejscem rozmów Trumpa i Zełenskiego będzie Floryda.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
