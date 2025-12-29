Aktualizacja: 29.12.2025 09:41 Publikacja: 29.12.2025 07:10
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Amerykański przywódca jak mało kto potrafi skupić na sobie uwagę całego świata i zmusić do śledzenia jego aktywności narody ze wszystkich stref czasowych. Niczym iluzjonista w cyrku trzyma w napięciu widownię, intryguje, zmusza do skupienia, a na koniec zaskakuje i pozostawia w niepewności. Po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago nasza część świata pozostaje z poczuciem niepewności. Ale nie możemy czuć się zaskoczeni.
Było to już czwarte spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w tym roku. Dziesięciokrotnie (przynajmniej oficjalnie) amerykański przywódca osobiście rozmawiał z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Za każdym razem świat, niczym widownia w napięciu obserwująca występ iluzjonisty, oczekuje, że kolejne takie spotkanie czy rozmowa telefoniczna na pewno będą przełomem i przyniosą Europie pokój. Prezydent USA opisując swoje kontakty z Zełenskim i Putinem przymiotnikami takimi jak „wyśmienity” czy „cudowny”, świadomie podsyca takie oczekiwania.
Tym razem wywindował nadzieje na przełom rozmową telefoniczną z Putinem, którą odbył tuż przed spotkaniem z Zełenskim i zapowiedzią kolejnej rozmowy z Kremlem. Wszystko wskazywało na to, że Trump liczy na zakończenie wojny jeszcze w tym roku. Że właśnie ruszył z dyplomatyczną ofensywą, a znalezienie kompromisu jest jedynie kwestią kilku dni. Nic bardziej mylnego.
Po rozmowach z Zełenskim na Florydzie i wcześniejszej rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem okazuje się, że najbardziej sporny temat, którym jest kwestia Donbasu, wciąż pozostaje nierozwiązany. Putin od miesięcy bawi się z Trumpem w głuchy telefon. Przedstawia mu swoje żądania i oczekuje, że rękoma Amerykanów wymusi na Ukraińcach ustępstwa terytorialne. Gdy jego propozycje, skorygowane przez Ukrainę i Europę, za sprawą Trumpa wracają do ucha Putina, gospodarz Kremla powtarza swoje pierwotne tezy na nowo. By nie zniechęcić swojego amerykańskiego rozmówcy, pozoruje chęć znalezienia kompromisu, deklarując aprobatę co do drugorzędnych kwestii, np. dotyczących przyszłej eksploatacji energii elektrycznej wytwarzanej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.
Kwestie fundamentalne pozostają jednak bez zmian. Rosja oczekuje wycofania ukraińskich sił z całego terytorium Donbasu i nie zgadza się nawet na zawieszenie broni na czas przeprowadzenia w Ukrainie referendum w sprawie ewentualnej przyszłej umowy pokojowej. A to oznacza, że rosyjski dyktator w żaden sposób nie zmienia swojej strategii. Bombami, dronami i pociskami manewrującymi chce zmusić władze w Kijowie do przyjęcia niekorzystnych warunków, co mogłoby wywołać rozruchy wewnątrz Ukrainy i doprowadzić do dezorganizacji, destabilizacji, a być może i do rozpadu dzielnie walczącego od ponad trzech lat kraju. Nam pozostaje nadal obserwować występ amerykańskiego iluzjonisty i nie tracić nadziei na cud.
