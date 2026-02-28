Z tego artykułu się dowiesz: Jakie mogą być kulisy współpracy Ryszarda Czarneckiego z Grzegorzem Braunem?

Dlaczego Czarnecki jest porównywany do Andrzeja Leppera w kontekście swojej strategii politycznej?

Jakie są prawne kontrowersje związane z działalnością Ryszarda Czarneckiego w Parlamencie Europejskim?

W jaki sposób znajomości Czarneckiego mogą wpłynąć na przyszłość polityczną Grzegorza Brauna?

Co łączy Czarneckiego z politykami Konfederacji Korony Polskiej poza oficjalnymi ustaleniami?

Jakie strategiczne posunięcia polityczne Czarneckiego miały wpływ na kluczowe wydarzenia w polskiej polityce?

18 lutego prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zaskoczył internautów, wrzucając na kanał swojej partii na YouTube transmisję z konferencji w Parlamencie Europejskim, w której oprócz działaczy jego ugrupowania uczestniczyła delegacja z Indii. Jeszcze większe zaskoczenie wzbudziła postać prowadzącego – byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. – To mój wielki przywilej, honor i przyjemność, by prowadzić tę bardzo ważną i prestiżową konferencję – powiedział po angielsku Czarnecki.

I to już kolejny raz, gdy europoseł pojawia się w otoczeniu Brauna. W listopadzie na platformach społecznościowych furorę zrobił film, na którym Braun czule wita Czarneckiego na korytarzach w PE. – Liczę na to, że będziemy się wspólnie i owocnie skandalizować – powiedział pół żartem, pół serio Grzegorz Braun.

Przypadek? Ryszard Czarnecki w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przekonuje, że tak. Zaznacza, że jako członek PiS, choć zawieszony, pozostaje wierny swojej partii. W tę teorię nie wszyscy w PiS wierzą. Jeden z naszych rozmówców zauważa, że obu polityków łączy więcej niż tylko te dwa spotkania, w tle jest wspólna szefowa biura, a nawet bractwo kurkowe. – Ryszard jest już po sześćdziesiątce, a ludzie w tym wieku funkcjonują według pewnych schematów. I myślę, że chce on powtórzyć schemat przećwiczony swego czasu z Andrzejem Lepperem – mówi jeden z polityków.