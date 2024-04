Wybory do Parlamentu Europejskiego. Grzegorz Braun na listach Konfederacji

Progi wyborcze w wyborach do PE PAP

W Polsce mandaty do PE mogą otrzymać tylko kandydaci tych komitetów, których listy w skali całego kraju otrzymały co najmniej 5 proc. ważnych głosów. W 2019 r. KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy otrzymał 4,55 proc. głosów, nie przekroczył progu i nie wprowadził posłów do Parlamentu Europejskiego. Z kolei w wyborach do PE w 2014 r. komitet o podobnym programie do Konfederacji, Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, uzyskał ponad pół miliona głosów (7,15 proc.) i wprowadził do europarlamentu cztery osoby.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na początku czerwca. W Polsce głosowanie rozpisano na 9 czerwca. Tym razem w wyborach do PE wybranych zostanie 720 europosłów - o 15 więcej niż poprzednio.

Będzie tak, ponieważ we wrześniu 2023 r. eurodeputowani zatwierdzili decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu liczby mandatów w Parlamencie Europejskim o 15 na kadencję 2024-2029. Propozycja Rady Europejskiej została oparta na propozycji PE zalecającej dodanie 11 mandatów.

Polskę w nowej kadencji będą reprezentowały 53 osoby - jedna więcej, niż po wyborach z 2019 r. Większą od Polski reprezentację w Parlamencie Europejskim mają Niemcy (96), Francja (liczba mandatów wzrośnie z 79 do 81), Włochy (76) i Hiszpania (było 59, będzie 61 europosłów).