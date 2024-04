Dlaczego Macron boi się wyborów do PE

Sytuacja zaczęła się jednak komplikować wraz z ujawnianiem kolejnych sondaży przed zaplanowanymi na czerwiec wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wynika z nich, że chadecy, socjaliści i liberałowie powinni zachować większość, ale skrajna prawica rośnie w siłę. Tymczasem przewodniczący Komisji musi zapewnić sobie większość w PE. Nawet jeśli arytmetycznie taką udałoby się uzbierać, to wyniki wyborów mogą pokazać znaczące zwycięstwo ugrupowania Marine Le Pen we Francji. A to może zmusić Emmanuela Macrona do zmiany taktyki i wycofania poparcia dla von der Leyen, żeby pokazać nową europejską jakość we Francji. Tą nową jakością miałby być Mario Draghi, były premier Włoch, a wcześniej wieloletni prezes Europejskiego Banku Centralnego, który zasłynął tym, że jako prezes EBC w środku kryzysu finansowego w 2012 r. zapowiedział, że zrobi wszystko, aby uratować euro. To zniechęciło spekulantów do gry na upadek strefy euro i uratowało wspólną walutę. Macron ma nadzieję, że Draghi ze swoim wielkim doświadczeniem gospodarczym i politycznym przestawi UE na nowe tory ożywienia gospodarczego i będzie bliższy ekonomicznym pomysłom Paryża.

Przeciwko byłemu prezesowi EBC przemawiają trzy argumenty. Po pierwsze, dlaczego Giorgia Meloni miałaby popierać na wysokie unijne stanowisko polityka spoza jej ugrupowania? Nawet jeśli ma z nim dobre relacje? Po drugie, dlaczego Olaf Scholz miałby rezygnować z niemieckiego przewodniczącego KE? Tym bardziej że w myśl umowy koalicyjnej, jeśli Niemcy nie dostaną stanowiska przewodniczącego, to niemieckiego komisarza wskażą Zieloni, a nie SDP kanclerza Scholza. Po trzecie, dlaczego EPL, jeśli wygra wybory, miałaby rezygnować z prawa do wyznaczenia szefa KE? Bo Draghi nie jest z EPL. W gruncie rzeczy nie jest z żadnej partii.

Kto zostanie szefem Rady, a kto komisarzem do spraw zagranicznych

Mniej ważne stanowiska w UE, to przewodniczący Rady Europejskiej i wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeśli stanowisko szefa KE pozostanie w rękach EPL, to przewodniczącym Rady prawdopodobnie zostanie socjalista, a wysokim przedstawicielem – liberał. Przez długi czas pewniakiem wśród socjalistów był były premier Portugalii Antonio Costa, ale jego szanse spadły po ujawnieniu afery korupcyjnej z udziałem szefa jego gabinetu. Teraz nieoczekiwanie w wyścigu może pojawić się Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, który zagroził swoją dymisją w Madrycie. Nie wszystkim w smak te kandydatury. – Niemożliwe żeby Costa nie wiedział, co robi szef jego gabinetu – mówi jeden z dyplomatów. Inny wskazuje, że Sanchez skompromitował się flirtowaniem z katalońskimi nacjonalistami, żeby zachować stanowisko premiera. Ale jeśli socjaliści twardo staną za jednym z nich, inne ugrupowania raczej nie będą tego kwestionować.

W takiej układance stanowisko wysokiego przedstawiciela, które teraz piastuje Josep Borrell, powinno przypaść kandydatowi liberalnemu z Europy Północnej lub Wschodniej. Liberałką jest premier Estonii Kaja Kallas, wcześniej wymieniana w gronie kandydatów na szefa NATO.

Czytaj więcej Polityka Premier Estonii Kaja Kallas: Niech Rosja zgaduje, co zrobimy Rosja boi się wojny z NATO — mówi "Rzeczpospolitej" Kaja Kallas, premier Estonii. I zaleca utrzymywanie “strategicznej dwuznaczności”, aby Władimir Putin nie miał pewności, co zrobi Zachód.

Cała ta układanka może wyglądać zupełnie inaczej w czerwcu, gdy unijni przywódcy zbiorą się na szczycie po wyborach do PE. Może się okazać, jak miało to miejsce pięć lat temu z von der Leyen, że kandydatem na przewodniczącego KE okaże się ktoś, o kim wcześniej nie spekulowano. Tym razem jednak, inaczej niż pięć lat temu, jest bardzo silny kandydat w osobie obecnej przewodniczącej. Trzeba by przedstawić poważne argumenty i znaleźć nazwisko naprawdę niebudzące kontrowersji, żeby jej szanse pogrzebać.