Czy Włodzimierz Czarzasty zostanie przy Donaldzie Tusku, czy dogada się z Adrianem Zandbergiem?

Donald Tusk może być dziś pewien tylko jednego koalicjanta – Lewicy. Wszyscy inni mogą go zdradzić. Choć nie jest powiedziane, że jeśli przed wyborami parlamentarnymi sondaże pokażą, że do Sejmu mogą nie wejść tak Partia Razem, jak i Nowa Lewica, kanibalizując się i podbierając częściowo elektorat, to również te dwa ugrupowania nie zaryzykują wspólnej listy.

Donald Tusk jest coraz bardziej osamotniony. Również w PO jest niezadowolenie z lidera. Przegrana Trzaskowskiego, ruchy kadrowe, coraz mniejszy kontakt z „kierownikiem”, rosnący w siłę Radosław Sikorski, mający dostęp do ucha premiera Roman Giertych – to część pretensji i podziałów w PO. Adam Szłapka również nie poprawił komunikacji rządu, co pokazuje nieumiejętność władzy poradzenia sobie z sytuacją na granicy i bojówkami Roberta Bąkiewicza.

Foto: Tomasz Sitarski

Za chwilę Donald Tusk będzie miał nowego przeciwnika, bardzo silnego i sprawnego medialnie – Karola Nawrockiego, prezydenta Polski. Nawrocki nie będzie powtórką z prezydentury Lecha Kaczyńskiego w relacjach z rządem Tuska. Nadrzędnym celem prezydentury Nawrockiego w najbliższym czasie będzie doprowadzenie do upadku tego rządu, oczywiście „dla Polski”. Prezydent elekt wciąż jest nową twarzą polityczną dla Polaków. Wciąż jest niezgrany, świeży. Zrealizował hollywoodzki sen – od zera do bohatera. Otacza się sprawnymi graczami, jak Paweł Szefernaker czy Marcin Przydacz, których łączy wspólnota celów z Kaczyńskim.