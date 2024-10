Lewicowy rozłam, czyli co dalej z partią Razem i czy Biejat będzie kandydatką na prezydenta

Podczas weekendowego kongresu partii Razem ma zostać ogłoszona decyzja o zakończeniu udziału we wspólnym klubie Nowa Lewica. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcelina Zawisza przekonuje, że partia Razem będzie teraz „strategiczną rezerwą demokracji”. Posłanka Co to w praktyce oznacza?

Czytaj więcej Polityka Zwrot na lewicy. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat odchodzi z Razem Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wraz z senator Anną Górską i posłankami Darią Gosek-Popiołek, Dorotą Olko i Joanną Wichą odchodzą z Lewicy Razem.

Partia Razem przechodzi do opozycji, ale nie będzie w jednym szeregu z PiS i Konfederacją

- Razem musi stać się strategiczną rezerwą demokracji – jeżeli jedyną opozycją do tego rządu będzie PiS i Konfederacja, a ten rząd będzie szedł coraz bardziej w stronę faszystowskiej retoryki w sprawie uchodźców, będzie udawał, że nie ma potrzeby dofinansowywać ochrony zdrowia, która na naszych oczach się wali, będzie głodził budżetówkę to przepraszam, ale za 3 lata będzie rząd PiS i Konfederacji – napisała Marcelina Zawisza w serwisie X. Partia Razem przechodzi do opozycji. Mimo że formacja udzieliła poparcia dla rządu Tuska, teraz będzie w kontrze do niego, co jednak nie oznacza, że dołącza do przeciwników władzy, jak PiS i Konfederacja. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Razem ma krytykować rząd z pozycji gospodarczych i światopoglądowych, mobilizując formację do spełnienia obietnic wyborczych, ale też strategicznie przejmując część wyborców krytycznych wobec gabinetu Tuska, stając się „opozycją z ludzką twarzą”. Co z tymi, którzy z Razem odeszli? Nasi informatorzy deklarują, że secesjoniści pozostaną w klubie Lewicy i nie założą koła parlamentarnego.

Czytaj więcej Polityka Żukowska mówi, że Lewica broniła konstytucji przed Tuskiem Rośnie bieda w Polsce - coraz więcej osób żyje w skrajnym ubóstwie. - Dane za 2024 nie będą raczej znacznie lepsze - oceniła Anna Maria Żukowska. W rozmowie z RMF FM szefowa klubu Lewicy powiedziała też, że nie da się "na dłuższą metę" utrzymać sytuacji, w której partia Razem należy do klubu, ale nie do rządu.

Magdalena Biejat kandydatką Lewicy na prezydenta RP

– Ostatnie tygodnie pokazały, że Lewica może mieć w rządzie swój silny, odrębny głos. Tak, to nie jest rząd naszych marzeń. Dopóki jest w nim Lewica, to jest dla niego nadzieja – mówiła w czwartek Magdalena Biejat. – Nastąpił rozdźwięk, który nikomu nie służy. Tym, którzy chcą opuścić klub Lewicy, życzymy wszystkiego najlepszego. My uważamy, że to jest zła droga, która osłabi całą lewicę, i to nie jest dobry moment – podkreśliła wicemarszałek Senatu. Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, Biejat jest brana pod uwagę w wyborach prezydenckich jako kandydatka Lewicy. Wcześniej typowana na kandydatkę była obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która jednak musiałaby zrezygnować z pracy w ministerstwie, a tego nie chce, tym bardziej że lewica nie ma dużych szans nawet na wejście do II tury wyborów. W innej sytuacji jest Biejat, która w wyborach na prezydenta Warszawy w kwietniu 2024 roku zajęła trzecie miejsce, otrzymując 99 442 głosy (12,86 proc.), i również w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie odżegnuje się od kandydowania w wyborach o najważniejszy urząd w państwie, które odbędą się w maju przyszłego roku. – Decyzja jest przed nami – mówi nam Biejat.