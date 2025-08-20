Kto zostanie nowym szefem NIK? Będzie publiczne wysłuchanie kandydatów

Aktualizacja: 20.08.2025 21:34 Publikacja: 20.08.2025 17:30
Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie
O zorganizowanie takiego wysłuchania kandydatów na nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli apelowało do Marszałka Sejmu i przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej trzynaście organizacji, m.in. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Amnesty International czy Forum Obywatelskiego Rozwoju.
W odpowiedzi Hołownia poinformował, że wysłuchanie publiczne kandydatów na prezesa NIK zaplanowano na 8 września 2025 r. o godzinie 14.00 w Sejmie. Jednocześnie przekazał, że dokonanie wyboru Prezesa NIK planowane jest na posiedzeniu Sejmu w dniach 10–12 września 2025 r. Natomiast procedura zatwierdzenia wyboru przewidziana jest w harmonogramie posiedzenia Senatu w dniach 24–25 września Następnie, w sytuacji zakończenia procedury wyboru Prezesa NIK, złożenie przysięgi przez nowo wybranego Prezesa NIK odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w dniach 24–25 września
Obecnym prezesem Najwyższej Izby Kontroli jest Marian Banaś, minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego (PiS), były szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jego kadencja upływa 30 sierpnia.
Do tej pory zgłoszono dwóch kandydatów. To obecny szef Prokuratorii Generalnej Mariusz Haładyj - zgłoszony przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Jesteśmy umówieni na wspólnego kandydata i to jest ten kandydat – oświadczył w Radiu Zet minister Maciej Berek. Dodał, że kandydatura Haładyja „została uzgodniona pomiędzy liderami koalicji”.
Z kolei grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła byłego wiceprezesa NIK (2019–2023), Tadeusza Dziubę, który odszedł z Izby skonfliktowany z Marianem Banasiem.
Przypomnijmy, iż Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Kadencja prezesa Izby trwa sześć lat. Zgodnie z przepisami, jedna osoba nie może pełnić tej funkcji przez więcej niż dwie kadencje.
Przepisy stanowią, że dotychczasowy prezes Najwyższej Izby Kontroli po upływie kadencji sprawuje swoją funkcję do czasu objęcia urzędu przez nowego prezesa.
