Kto zostanie nowym szefem NIK? Będzie publiczne wysłuchanie kandydatów

O zorganizowanie takiego wysłuchania kandydatów na nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli apelowało do Marszałka Sejmu i przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej trzynaście organizacji, m.in. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Amnesty International czy Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W odpowiedzi Hołownia poinformował, że wysłuchanie publiczne kandydatów na prezesa NIK zaplanowano na 8 września 2025 r. o godzinie 14.00 w Sejmie. Jednocześnie przekazał, że dokonanie wyboru Prezesa NIK planowane jest na posiedzeniu Sejmu w dniach 10–12 września 2025 r. Natomiast procedura zatwierdzenia wyboru przewidziana jest w harmonogramie posiedzenia Senatu w dniach 24–25 września Następnie, w sytuacji zakończenia procedury wyboru Prezesa NIK, złożenie przysięgi przez nowo wybranego Prezesa NIK odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w dniach 24–25 września

Kto zastąpi Mariana Banasia i stanie na czele Najwyższej Izby Kontroli?

Obecnym prezesem Najwyższej Izby Kontroli jest Marian Banaś, minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego (PiS), były szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jego kadencja upływa 30 sierpnia.

Do tej pory zgłoszono dwóch kandydatów. To obecny szef Prokuratorii Generalnej Mariusz Haładyj - zgłoszony przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Jesteśmy umówieni na wspólnego kandydata i to jest ten kandydat – oświadczył w Radiu Zet minister Maciej Berek. Dodał, że kandydatura Haładyja „została uzgodniona pomiędzy liderami koalicji”.