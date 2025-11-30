Aktualizacja: 30.11.2025 12:30 Publikacja: 30.11.2025 11:38
W grudniu terminy wypłat 800 plus ulegną zmianie. Jak wygląda nowy harmonogram?
Każdego miesiąca świadczenie 800 plus jest wypłacane standardowo w 10 terminach. Od lipca 2025 roku wprowadzono jeszcze jedną, dodatkową datę wypłaty środków.W grudniu cztery z tych terminów ulegną zmianie z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego od pracy.
ZUS standardowo wypłaca rodzinom świadczenie wychowawcze 800 plus w stałych terminach przypadających 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Od lipca 2025 obowiązuje także dodatkowy termin wypłat 800 plus - 24. dzień miesiąca. Tego dnia świadczenie wychowawcze jest wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali, a także uchodźcom z Ukrainy.
Pieniądze powinny trafić na konta świadczeniobiorców najpóźniej w wyznaczonym terminie wypłaty. Aby nie było opóźnień, ZUS przekazuje środki do banku odpowiednio wcześniej. Jeżeli w danym miesiącu standardowy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rodzice otrzymują przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.
W grudniu 2025 roku aż cztery standardowe terminy wypłat 800 plus wypadają poza dniami roboczymi. Są to niedziele 7 i 14 grudnia, sobota 20 grudnia oraz środa 24 grudnia, czyli Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, która od tego roku będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym świadczeniobiorcy otrzymają przelewy w poprzedzające te dni piątki - 5, 12 i 19 grudnia oraz we wtorek 23 grudnia:
Wniosek o świadczenie 800 plus trzeba składać co roku. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków na kolejny okres od 1 lutego. Najlepiej zrobić to do końca kwietnia. Daje to gwarancję ciągłości wypłat.
Osoby, które złożą wniosek do końca czerwca, otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Składając wniosek później trzeba się liczyć z przerwą w wypłacie świadczenia. Środki zostaną wypłacone przez ZUS bez wyrównania - od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Nie dotyczy to jednak rodziców nowo narodzonych dzieci. Mają oni trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
Wniosek o świadczenie 800 plus należy złożyć do ZUS drogą elektroniczną poprzez:
