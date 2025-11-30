Każdego miesiąca świadczenie 800 plus jest wypłacane standardowo w 10 terminach. Od lipca 2025 roku wprowadzono jeszcze jedną, dodatkową datę wypłaty środków.W grudniu cztery z tych terminów ulegną zmianie z powodu przypadającego wtedy dnia wolnego od pracy.

Kiedy ZUS wypłaca 800 plus? Zmiany w terminach przelewów

ZUS standardowo wypłaca rodzinom świadczenie wychowawcze 800 plus w stałych terminach przypadających 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. Od lipca 2025 obowiązuje także dodatkowy termin wypłat 800 plus - 24. dzień miesiąca. Tego dnia świadczenie wychowawcze jest wypłacane nowym świadczeniobiorcom, którzy wcześniej go nie otrzymywali, a także uchodźcom z Ukrainy.

Pieniądze powinny trafić na konta świadczeniobiorców najpóźniej w wyznaczonym terminie wypłaty. Aby nie było opóźnień, ZUS przekazuje środki do banku odpowiednio wcześniej. Jeżeli w danym miesiącu standardowy termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rodzice otrzymują przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

Wypłaty świadczenia 800 plus. Harmonogram na grudzień

W grudniu 2025 roku aż cztery standardowe terminy wypłat 800 plus wypadają poza dniami roboczymi. Są to niedziele 7 i 14 grudnia, sobota 20 grudnia oraz środa 24 grudnia, czyli Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, która od tego roku będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym świadczeniobiorcy otrzymają przelewy w poprzedzające te dni piątki - 5, 12 i 19 grudnia oraz we wtorek 23 grudnia: