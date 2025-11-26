Jak mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), powinni wiedzieć, że dodatkowe przychody mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia. W przypadku przekroczenia ustalonych progów – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. - Od grudnia 2025 r. granicą bezpiecznego dorabiania będzie kwota 6 140,20 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien przekraczać 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski.

Przychód przekraczający 70 proc. (6 140,20 zł brutto), ale nieprzekraczający 130 proc. (11 403,30 zł brutto) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może skutkować obniżeniem świadczenia o kwotę przekroczenia. - Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. wynosi: 939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 798,72 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Kwoty te obowiązują do 28 lutego 2026 r., do kolejnej waloryzacji – wyjaśnia rzecznik.

Limity dorabiania nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów

Trzeba pamiętać, iż limity zarobkowe nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do wysokości świadczenia minimalnego (od marca 1878,91 zł brutto). W przypadku gdy przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.