Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Od 1 grudnia nowe limity dla emerytów i rencistów. Ile będą mogli dorobić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 grudnia zaczną obowiązywać nowe limity dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Będą mogli oni dorabiać nieco więcej niż dotychczas.

Publikacja: 26.11.2025 11:09

Od 1 grudnia nowe limity dla emerytów i rencistów. Ile będą mogli dorobić?

Foto: Adobe Stock

mat

Jak mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), powinni wiedzieć, że dodatkowe przychody mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia. W przypadku przekroczenia ustalonych progów – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. - Od grudnia 2025 r. granicą bezpiecznego dorabiania będzie kwota 6 140,20 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien przekraczać 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski.

Przychód przekraczający 70 proc. (6 140,20 zł brutto), ale nieprzekraczający 130 proc. (11 403,30 zł brutto) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może skutkować obniżeniem świadczenia o kwotę przekroczenia. - Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. wynosi: 939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 798,72 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Kwoty te obowiązują do 28 lutego 2026 r., do kolejnej waloryzacji – wyjaśnia rzecznik. 

Czytaj więcej

Od września ważne zmiany dla emerytów i rencistów. ZUS wydał komunikat
Praca, Emerytury i renty
Od września ważne zmiany dla emerytów i rencistów. ZUS wydał komunikat

Limity dorabiania nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów 

Trzeba pamiętać, iż limity zarobkowe nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do wysokości świadczenia minimalnego (od marca 1878,91 zł brutto). W przypadku gdy przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Renta wdowia będzie wypłacana dopiero w drugiej połowie tego roku
Praca, Emerytury i renty
Ważna informacja dla wnioskujących o rentę wdowią. Chodzi o limity dorabiania

Zarobkować bez ograniczeń mogą także niektórzy renciści. - Dotyczy to osób pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Przywilej ten obejmuje również renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną, która jest korzystniejsza kwotowo od własnej emerytury ustalonej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również nie muszą martwić się limitami przychodów – wylicza Wojciech Ściwiarski. 

Nowe limity będą obowiązywać od grudnia 2025 r. do końca lutego 2026 r.

Czytaj więcej

Kilka grup seniorów otrzyma emerytury wcześniej w grudniu. Zmiany w terminach wypłat
Praca, Emerytury i renty
Grudzień 2025 przyniesie dużo zmian na kontach emerytów. Powodem nie tylko święta

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Emerytury Renty

Jak mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), powinni wiedzieć, że dodatkowe przychody mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia. W przypadku przekroczenia ustalonych progów – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. - Od grudnia 2025 r. granicą bezpiecznego dorabiania będzie kwota 6 140,20 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien przekraczać 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Prawo w Polsce
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE
W sądzie i w urzędzie
Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE
Senator KO Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK
Administracja państwowa
Były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski skazany za ustawianie konkursów
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
O ważności wydziedziczenia i zachowku. Jak napisać skuteczny testament?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Wieżowce w Rzeszowie
Nieruchomości
Mniej pełnomocników na walnych zgromadzeniach w spółdzielniach mieszkaniowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama