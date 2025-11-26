Aktualizacja: 26.11.2025 11:36 Publikacja: 26.11.2025 11:09
Jak mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim, pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), powinni wiedzieć, że dodatkowe przychody mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia. W przypadku przekroczenia ustalonych progów – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.
Limity zarobkowe zmieniają się co trzy miesiące. - Od grudnia 2025 r. granicą bezpiecznego dorabiania będzie kwota 6 140,20 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Aby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien przekraczać 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403,30 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski.
Przychód przekraczający 70 proc. (6 140,20 zł brutto), ale nieprzekraczający 130 proc. (11 403,30 zł brutto) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia może skutkować obniżeniem świadczenia o kwotę przekroczenia. - Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. wynosi: 939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 798,72 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Kwoty te obowiązują do 28 lutego 2026 r., do kolejnej waloryzacji – wyjaśnia rzecznik.
Trzeba pamiętać, iż limity zarobkowe nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do wysokości świadczenia minimalnego (od marca 1878,91 zł brutto). W przypadku gdy przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.
Zarobkować bez ograniczeń mogą także niektórzy renciści. - Dotyczy to osób pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Przywilej ten obejmuje również renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną, która jest korzystniejsza kwotowo od własnej emerytury ustalonej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również nie muszą martwić się limitami przychodów – wylicza Wojciech Ściwiarski.
Nowe limity będą obowiązywać od grudnia 2025 r. do końca lutego 2026 r.
