Ważna informacja dla wnioskujących o rentę wdowią. Chodzi o limity dorabiania

Jakie limity dorabiania obowiązują w tym przypadku? Osoby te mogą dorobić do wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Od 1 marca 2025 r. jest to maksymalnie 5934,10 zł. Jeśli przychód emeryta lub rencisty będzie wyższy od tego progu, ale jednocześnie niższy od 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia. Warto dodać, że świadczenia te mogą zostać zmniejszone maksymalnie o 939,61 zł (dotyczy emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), 704,75 zł (dotyczy rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy) lub 798,72 zł (dotyczy rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba). Z kolei jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 11 020,40 zł), świadczenie zostanie zawieszone.

Komu przysługuje renta wdowia?

Aby móc otrzymać rentę wdowią, należy spełnić następujące warunki.

Wnioskodawca musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny.

Wnioskodawca musi mieć prawo co najmniej do dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

Do dnia śmierci małżonka wnioskodawca pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej.

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostały nabyte nie wcześniej niż w dniu, w którym wnioskodawca ukończył 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Wnioskodawca nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Dla przypomnienia renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. procent świadczenia, które przysługiwało osobie zmarłej. Suma wypłaconych środków w ramach renty wdowiej nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 5636,73 zł). Jeśli przekroczy tę wartość, renta wdowia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Osoby uprawnione muszą złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Można to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS lub osobiście w placówce ZUS.