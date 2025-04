Renta rodzinna po zmarłym dla małżonki/małżonka po rozwodzie, w separacji

Małżonka lub małżonek rozwiedziony albo wdowa lub wdowiec, którzy w chwili śmierci współmałżonka nie pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej, mają również prawo do renty rodzinnej. Dotyczy to osób, które w dniu śmierci współmałżonka miały prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową (osoby te muszą też spełniać warunki określone dla „zwykłych” małżonków pozostających we wspólności majątkowej, czyli np. ukończone 50 lat).

Prawo do renty ma również małżonka rozwiedziona lub pozostająca w separacji, jeśli udowodni, że bezpośrednio przed śmiercią współmałżonka otrzymywała od niego alimenty na podstawie porozumienia między rozwiedzionymi/separowanymi (nie dotyczy to mężczyzny).



Renta rodzinna dla rodziców osoby zmarłej. Jakie warunki muszą spełnić?

Rodzice osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, również mają szansę na rentę rodzinną. Dotyczy to osób, które spełniają warunki takie jak dla wdowy/ wdowca (odnośnie wieku, wychowywania dzieci lub niezdolności do pracy). Drugi warunek: zmarły ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.