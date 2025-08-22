Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego resort rodziny planuje zmianę częstotliwości wypłat najniższych emerytur z miesięcznych na kwartalne?

Jakie są przyczyny przyznawania niskich, tzw. groszowych emerytur?

Czym różni się obsługa finansowa emerytur o bardzo niskich kwotach od innych wypłat?

Jakie uprawnienia są związane ze statusem emeryta, mimo symbolicznej wysokości świadczenia?

Jakie rozwiązania regulacyjne rozważa się dla bardziej efektywnego zarządzania groszowymi emeryturami?

Bardzo niskie emerytury są głównie wynikiem wprowadzenia nowego systemu nabywania prawa do świadczeń. Przypomnijmy, że w starym systemie warunkiem otrzymywania emerytury, oprócz osiągnięcia odpowiedniego wieku, było wypracowanie stażu (przynajmniej 15/20 lat). Brak spełnienia któregokolwiek kryterium powodował, że świadczenie nie było wypłacane. Obecnie wystarczy osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i dokonać choćby jednej wpłaty składek. W takim wypadku emerytura nie jest jednak wysoka. Nie może też być podwyższona do ustawowego minimum (od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł), gdyż na świadczenie w minimalnej wysokości mogą liczyć jedynie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i mają okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Reklama Reklama

Ponieważ coraz więcej wypłat pochodzi z nowego systemu, rośnie też liczba emerytur poniżej minimalnego progu, a to stwarza problemy.

System to jedno. Inna kwestia to przyczyny niewypracowania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego uprawniającego przynajmniej do emerytury minimalnej.