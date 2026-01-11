Aktualizacja: 11.01.2026 06:17 Publikacja: 11.01.2026 06:00
Zespół naukowców odkrył młodą gromadę galaktyk o zaskakujących właściwościach
Międzynarodowy zespół astronomów, kierowany przez kanadyjskich naukowców z University of British Columbia, zidentyfikował gromadę galaktyk, która już na bardzo wczesnym etapie historii kosmicznej zawierała niezwykle gorący gaz. To odkrycie stoi w sprzeczności z obowiązującymi modelami kosmologicznymi, według których tak wysokie temperatury pojawiają się dopiero w dojrzałych, stabilnych gromadach, formujących się znacznie później. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature”.
Obiektem badań była gromada galaktyk oznaczona jako SPT2349-56, obserwowana w stanie sprzed około 12 miliardów lat. Pomimo swojego bardzo młodego wieku wyróżnia się ona niezwykle dużą masą. Jej centralny obszar ma średnicę około 500 tysięcy lat świetlnych, co odpowiada rozmiarowi halo otaczającego Drogę Mleczną. W obrębie tej zwartej struktury znajduje się ponad 30 aktywnych galaktyk, a tempo formowania gwiazd jest ponad pięć tysięcy razy szybsze niż tempo obserwowane w naszej galaktyce.
Najbardziej zaskakującym elementem okazała się jednak temperatura gazu wypełniającego przestrzeń pomiędzy galaktykami. Naukowcy obserwowali gromadę za pomocą Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) – największego na świecie interferometru radiowego znajdującego się w Chile.
Do określenia właściwości termicznych gazu naukowcy wykorzystali efekt Siuniajewa-Zeldowicza. Pozwala on precyzyjnie oszacować energię cieplną ośrodka wewnątrzgromadowego, czyli gazu znajdującego się pomiędzy galaktykami. Wyniki sugerują, że we wczesnym wszechświecie musiały działać mechanizmy, które znacznie szybciej i intensywniej, niż dotąd zakładano podnosiły temperaturę gazu. Badacze wskazują na obecność trzech supermasywnych czarnych dziur w obrębie gromady, które już na tym etapie mogły aktywnie przekazywać ogromne ilości energii do otoczenia.
Dotychczasowe modele zakładały, że gaz tworzący ośrodek wewnątrzgromadowy jest stopniowo gromadzony i ogrzewany w wyniku oddziaływań grawitacyjnych, w miarę jak niestabilna gromada galaktyk zapada się i dojrzewa do stabilnej postaci. Nowe obserwacje wskazują jednak, że proces ten mógł mieć znacznie bardziej gwałtowny charakter, a kluczowe etapy ewolucji gromad zachodziły szybciej, niż przewidywano. W związku z tym pojawiły się pytania o kolejność i tempo formowania największych struktur we wszechświecie.
Naukowcy planują dalsze analizy, aby zrozumieć wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi elementami układanki.
