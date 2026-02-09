Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Elon Musk zmienia priorytety. SpaceX chce najpierw osiedlić ludzi na Księżycu

Ambicje Elona Muska dotyczące kolonizacji Marsa schodzą na dalszy plan. Szef SpaceX zapowiedział, że jego firma koncentruje się obecnie na znacznie bliższym i bardziej realnym celu: stworzeniu stałej ludzkiej kolonii na Księżycu.

Publikacja: 09.02.2026 10:02

Elon Musk

Elon Musk

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Przemysław Malinowski

W niedzielnym wpisie na platformie X Musk poinformował, że SpaceX przesuwa swoje priorytety w stronę budowy „samorozwijającego się miasta na Księżycu”. Według miliardera realizacja takiego projektu mogłaby nastąpić w czasie krótszym niż dekada, podczas gdy podobny plan na Marsie wymagałby ponad 20 lat.

Księżyc zamiast Marsa. „Liczy się czas”

„Nadrzędnym priorytetem jest zabezpieczenie przyszłości cywilizacji, a Księżyc jest po prostu szybszym rozwiązaniem” – napisał Musk. Zwrócił uwagę na ograniczenia logistyczne podróży na Marsa, które możliwe są jedynie co 26 miesięcy i trwają około sześciu miesięcy. Loty na Księżyc – jak podkreślił – można realizować co 10 dni, a sama podróż zajmuje zaledwie dwa dni.

Nie wiadomo, co Musk dokładnie rozumie pod pojęciem „samorozwijającego się miasta” ani na ile jego wizja jest spójna z planami NASA dotyczącymi długoterminowej obecności ludzi na Księżycu. SpaceX nie udzieliło dotąd dodatkowych wyjaśnień.

Mars nie znika z planów SpaceX

Musk zaznaczył jednocześnie, że firma nie rezygnuje z marsjańskich ambicji. Budowa miasta na Czerwonej Planecie miałaby rozpocząć się – według jego deklaracji – za pięć do siedmiu lat. Jeszcze w maju ubiegłego roku Musk zapowiadał, że pierwsza bezzałogowa misja Starshipa na Marsa może wystartować pod koniec 2026 roku.

Reklama
Reklama

Zmiana narracji nastąpiła krótko po przejęciu przez Muska firmy xAI, co doprowadziło do połączenia dwóch jego kluczowych projektów technologicznych i powstania najcenniejszej prywatnej spółki na świecie.

Czytaj więcej

System startowy SLS (Space Launch System) z kapsułą załogową Orion na kompleksie startowym 39B o wsc
Kosmos
„Kilka wyzwań” podczas testów. NASA przesunęła termin startu misji księżycowej Artemis II

NASA i program Artemis. Księżyc w centrum uwagi

Podczas gdy Musk przez lata krytykował skupienie NASA na Księżycu – nazywając program Artemis „rozpraszaczem” – amerykańska agencja kosmiczna konsekwentnie realizuje plan powrotu ludzi na Srebrny Glob. Pierwsze lądowanie astronautów ma nastąpić w 2028 roku i będzie to pierwszy taki lot od zakończenia programu Apollo w 1972 roku.

SpaceX odgrywa w tych planach kluczową rolę. Firma posiada kontrakt o wartości niemal 3 mld dolarów na budowę lądownika księżycowego dla misji Artemis III, wykorzystującego system Starship.

Czytaj więcej

Białe smugi na zdjęciu czerwonej powierzchni Marsa to wiry powietrzne, unoszące pył (fot. ESA)
Kosmos
Nowa analiza „diabłów pyłowych” Marsa. Tego o Czerwonej Planecie nie wiedzieliśmy

Rozwój Starshipa, który jest największym systemem rakietowym w historii, pozostaje jednak źródłem kontrowersji. Rakieta wciąż znajduje się w fazie testów, z których wiele zakończyło się eksplozjami. Do tej pory Starship nie wykonał lotu orbitalnego ani misji operacyjnej. Z tego powodu pojawiają się wątpliwości, czy SpaceX zdoła dostarczyć lądownik na czas. Były p.o. administratora NASA i obecny sekretarz transportu USA Sean Duffy ostrzegał, że firma Muska może nie zdążyć z realizacją kontraktu, sugerując nawet możliwość przekazania zadania konkurencyjnej firmie Blue Origin, należącej do Jeffa Bezosa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kosmos Podbój Kosmosu Osoby Elon Musk NASA SpaceX
Naukowcy prawdopodobnie odkryli nową planetę podobną do Ziemi / zdjęcie ilustracyjne
Kosmos
Odkryto planetę nadającą się do zamieszkania? Jest jeden problem
Zorza polarna nad Polską była widziana w styczniu tego roku. Czy znów ją zobaczymy?
Kosmos
Specjaliści alarmują: rozbłyski na Słońcu wywołały geomagnetyczną burzę. W Polsce znów zobaczymy zorzę?
System startowy SLS (Space Launch System) z kapsułą załogową Orion na kompleksie startowym 39B o wsc
Kosmos
„Kilka wyzwań” podczas testów. NASA przesunęła termin startu misji księżycowej Artemis II
W nocy nad Australią widać było jasny, spadający obiekt
Kosmos
Kosmiczne śmieci nad Australią. Spektakl na niebie rodzi pytania o bezpieczeństwo
Ciemna energia to jedno z najbardziej tajemniczych zagadnień współczesnej nauki
Kosmos
To najdokładniejszy jak dotąd obraz ekspansji wszechświata. Przełomowe wyniki badań
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama