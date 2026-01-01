Jak co roku zobaczyć będzie można również superksiężyc oraz roje meteorów i koniunkcje.

Co ciekawego na niebie w 2026? Zaćmienia Słońca i Księżyca

W 2026 roku na niebie obserwować będzie można zaćmienia Słońca i Księżyca, jednak nie wszystkie widoczne będą z Polski:

17 lutego – obrączkowe zaćmienie Słońca, w trakcie którego 96 proc. tarczy słonecznej zasłonięte zostanie przez Księżyc, a wokół tego ostatniego pozostanie świetlisty „pierścień ognia”. Maksymalna faza tego zjawiska potrwa 2 minuty i 20 sekund. Zaćmienie to jednak widoczne będzie wyłącznie na części półkuli południowej, a dokładnie z Antarktydy i południowych krańców Afryki i Ameryki Południowej. Tym samym będzie niewidoczne w Polsce;

3 marca – całkowite zaćmienie Księżyca – w tym czasie nasz satelita w pełni przejdzie przez cień Ziemi i stanie się czerwono-pomarańczowy („Krwawy Księżyc”), a całkowita faza tego zjawiska potrwa 58 minut. Jednak tego całkowitego zaćmienia Księżyca również nie będzie można zobaczyć z Polski, będzie bowiem widoczne z zachodniej części Ameryki Północnej, a także z Australii, Nowej Zelandii, Azji Wschodniej i Pacyfiku; warto dodać, że do kolejnego całkowitego zaćmienia Księżyca dojdzie dopiero w 2029 roku;

12 sierpnia – całkowite zaćmienie Słońca. To jedno z najbardziej oczekiwanych zjawisk na niebie w 2026 roku. Księżyc całkowicie zasłoni Słońce na 2 minuty i 18 sekund. Zjawisko to oglądać będzie można ze wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii i północnej Hiszpanii. W pozostałej części Europy, w tym także w naszym kraju, widoczne będzie jako bardzo głębokie zaćmienie częściowe, natomiast w Ameryce Północnej jako niewielkie częściowe zaćmienie;

28 sierpnia – głębokie częściowe zaćmienie Księżyca. W jego trakcie 96 proc. powierzchni naszego satelity znajdzie się w cieniu Ziemi. Zjawisko to oglądać będą mogli mieszkańcy Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Europy, w tym także Polski.

Pełnie Księżyca w 2026 roku: Te cztery będą wyjątkowe

W nowym roku obserwować będzie można 13 pełni Księżyca. Trzy z nich to tzw. superksiężyce. Pod pojęciem tym rozumie się zjawisko astronomiczne, w którym pełnia Księżyca zbiega się z momentem, w którym znajduje się on najbliżej Ziemi (perygeum). Wówczas wydaje się większy i jaśniejszy.