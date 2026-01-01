Aktualizacja: 01.01.2026 06:32 Publikacja: 01.01.2026 06:00
Jak co roku zobaczyć będzie można również superksiężyc oraz roje meteorów i koniunkcje.
W 2026 roku na niebie obserwować będzie można zaćmienia Słońca i Księżyca, jednak nie wszystkie widoczne będą z Polski:
W nowym roku obserwować będzie można 13 pełni Księżyca. Trzy z nich to tzw. superksiężyce. Pod pojęciem tym rozumie się zjawisko astronomiczne, w którym pełnia Księżyca zbiega się z momentem, w którym znajduje się on najbliżej Ziemi (perygeum). Wówczas wydaje się większy i jaśniejszy.
W 2026 roku superksiężyc będzie można podziwiać na niebie:
Ponadto dosyć wyjątkową i rzadko występującą pełnią będzie ta z 31 maja, zwana Niebieskim Księżycem (ang. Blue Moon). Będzie ona bowiem drugą pełnią Księżyca występującą w trakcie tego samego miesiąca.
W nowym roku oglądać też będzie można roje meteorów, zwane spadającymi gwiazdami. Te najbardziej spektakularne pojawią się na niebie:
Ponadto w 2026 roku obserwować będzie można wiele koniunkcji, czyli zjawisk, w których – z perspektywy obserwatora na Ziemi – ciała niebieskie wydają się znajdować blisko siebie na niebie. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. koniunkcje Księżyc – Wenus, które obserwować będzie można 20 marca i 19 kwietnia.
