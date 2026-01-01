Rzeczpospolita
Zaćmienia Słońca i wyjątkowe pełnie Księżyca w 2026 roku. Które zjawiska będą widoczne z Polski?

Miłośnicy obserwacji astronomicznych z niecierpliwością oczekują nowego roku, w którym podziwiać będą mogli m.in. zaćmienia Słońca i Księżyca. Sprawdzamy, kiedy nastąpią te zjawiska oraz co jeszcze ciekawego będzie można zaobserwować na niebie w 2026 roku.

Publikacja: 01.01.2026 06:00

W 2026 roku będzie można zobaczyć m.in. zaćmienia Słońca / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Naifa / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Jak co roku zobaczyć będzie można również superksiężyc oraz roje meteorów i koniunkcje.

Co ciekawego na niebie w 2026? Zaćmienia Słońca i Księżyca

W 2026 roku na niebie obserwować będzie można zaćmienia Słońca i Księżyca, jednak nie wszystkie widoczne będą z Polski:

  • 17 lutego – obrączkowe zaćmienie Słońca, w trakcie którego 96 proc. tarczy słonecznej zasłonięte zostanie przez Księżyc, a wokół tego ostatniego pozostanie świetlisty „pierścień ognia”. Maksymalna faza tego zjawiska potrwa 2 minuty i 20 sekund. Zaćmienie to jednak widoczne będzie wyłącznie na części półkuli południowej, a dokładnie z Antarktydy i południowych krańców Afryki i Ameryki Południowej. Tym samym będzie niewidoczne w Polsce;
  • 3 marca – całkowite zaćmienie Księżyca – w tym czasie nasz satelita w pełni przejdzie przez cień Ziemi i stanie się czerwono-pomarańczowy („Krwawy Księżyc”), a całkowita faza tego zjawiska potrwa 58 minut. Jednak tego całkowitego zaćmienia Księżyca również nie będzie można zobaczyć z Polski, będzie bowiem widoczne z zachodniej części Ameryki Północnej, a także z Australii, Nowej Zelandii, Azji Wschodniej i Pacyfiku; warto dodać, że do kolejnego całkowitego zaćmienia Księżyca dojdzie dopiero w 2029 roku;
  • 12 sierpnia – całkowite zaćmienie Słońca. To jedno z najbardziej oczekiwanych zjawisk na niebie w 2026 roku. Księżyc całkowicie zasłoni Słońce na 2 minuty i 18 sekund. Zjawisko to oglądać będzie można ze wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii i północnej Hiszpanii. W pozostałej części Europy, w tym także w naszym kraju, widoczne będzie jako bardzo głębokie zaćmienie częściowe, natomiast w Ameryce Północnej jako niewielkie częściowe zaćmienie;
  • 28 sierpnia – głębokie częściowe zaćmienie Księżyca. W jego trakcie 96 proc. powierzchni naszego satelity znajdzie się w cieniu Ziemi. Zjawisko to oglądać będą mogli mieszkańcy Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki i Europy, w tym także Polski.

Koncepcja artystyczna egzoplanety PSR J2322-2650b, odkrytej za pomocą teleskopu Webba (ilustr. NASA)
Kosmos
Astronomowie odkryli zagadkowy obiekt. „Nikt tego wcześniej nie widział”

Pełnie Księżyca w 2026 roku: Te cztery będą wyjątkowe

W nowym roku obserwować będzie można 13 pełni Księżyca. Trzy z nich to tzw. superksiężyce. Pod pojęciem tym rozumie się zjawisko astronomiczne, w którym pełnia Księżyca zbiega się z momentem, w którym znajduje się on najbliżej Ziemi (perygeum). Wówczas wydaje się większy i jaśniejszy.

W 2026 roku superksiężyc będzie można podziwiać na niebie:

  • 3 stycznia – Wilczy Księżyc (ang. Wolf Moon),
  • 24 listopada – Bobrzy Księżyc (ang. Beaver Moon),
  • 24 grudnia – Zimny Księżyc (ang. Cold Moon).

Ponadto dosyć wyjątkową i rzadko występującą pełnią będzie ta z 31 maja, zwana Niebieskim Księżycem (ang. Blue Moon). Będzie ona bowiem drugą pełnią Księżyca występującą w trakcie tego samego miesiąca.

Naukowcy mają nową teorię na temat składu Urana i Neptuna
Kosmos
Nowa teoria na temat planet w Układzie Słonecznym. Podważa dotychczasową wiedzę

Roje meteorów i koniunkcje w 2026 roku

W nowym roku oglądać też będzie można roje meteorów, zwane spadającymi gwiazdami. Te najbardziej spektakularne pojawią się na niebie:

  • 3/4 stycznia – Kwadrantydy,
  • 21/22 kwietnia – Lirydy,
  • 12/13 sierpnia – Perseidy,
  • 21/22 października – Orionidy,
  • 17/18 listopada – Leonidy,
  • 13/14 grudnia – Geminidy.
Ponadto w 2026 roku obserwować będzie można wiele koniunkcji, czyli zjawisk, w których – z perspektywy obserwatora na Ziemi – ciała niebieskie wydają się znajdować blisko siebie na niebie. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. koniunkcje Księżyc – Wenus, które obserwować będzie można 20 marca i 19 kwietnia.

