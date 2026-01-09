Sprawozdanie pokaże skalę zgłoszeń od sygnalistów

RPO przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne sygnalistów dotyczące różnych dziedzin, przy czym dostrzegalne jest, że zarówno wiedza na temat samego mechanizmu sygnalizowania, jak i zasad jego funkcjonowania zarówno po stronie obywateli, jak i podmiotów prawnych nie jest powszechna. Sygnalista może nie mieć pewności, czy jego zgłoszenie dokonane wewnętrznie do podmiotu, w którym jest zatrudniony zostanie rozpatrzone w sposób pełny i rzetelny lub czy nie spotka się z negatywną reakcją tego podmiotu (na ogół pracodawcy). Dlatego w początkowym okresie obowiązywania ustawy zasadnym jest zapewnienie, by sygnalista miał wiedzę, że może dokonać również zgłoszenia zewnętrznego oraz działał w zaufaniu do organów publicznych, w których zgłoszenia przyjmują i rozpatrują upoważnieni i przeszkoleni pracownicy.

Przez najbliższe trzy miesiące organy publiczne będą przekazywały do RPO sprawozdania dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, na podstawie których rzecznik do końca roku przygotuje sprawozdanie dla Sejmu, Senatu i Komisji Europejskiej. Sprawozdanie to pokaże, w jakim miejscu jesteśmy, również na tle innych państw członkowskich UE, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń sygnalistów oraz prowadzonych w ich następstwie postępowań. Co istotne, nie każdy wpływ, który trafia do RPO lub organu publicznego kanałami wyznaczonymi do przyjmowania zgłoszeń stanowi zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty powodujące wszczęcie postępowania, a tym samym nie każdy wpływ powinien być odnotowany w sprawozdaniu.

Z treści ustawy można wyprowadzić dwa warunki, od których zależy uznanie wpływu za zgłoszenie. Tylko informacje o tych naruszeniach, które dotyczą dziedzin wskazanych w ustawie mogą stanowić przedmiot zgłoszenia (przesłanka przedmiotowa). Ponadto, zgłoszenie może pochodzić tylko od osoby fizycznej, która uzyskała informację o naruszeniu prawa, do którego doszło w podmiocie prawnym, wykonując czynności zawodowe w ramach tego podmiotu (przesłanka podmiotowa). Przy ocenie spełnienia tych przesłanek należy przede wszystkim brać pod uwagę zgłoszenie i zawarte w jego treści oświadczenie samego sygnalisty, np. co do tego, że pozyskał informację w kontekście związanym z pracą. Natomiast w przypadku wątpliwości, zasadnym jest – kierując się celem dyrektywy – przyjęcie wpływu jako zgłoszenia i zbadanie prawdziwości informacji zawartej w jego treści.

Pracownicy wiedzą pierwsi o naruszeniach

Konieczność uzyskania informacji w kontekście związanym z pracą jako warunek uznania za sygnalistę związana jest z jednym z podstawowych założeń mechanizmu sygnalizowania, który ma przede wszystkim służyć dotarciu do unikatowych informacji na temat naruszeń dostępnych tylko dla pracowników lub osób wykonujących inne czynności zawodowe. Nie chodzi zatem o pozyskiwanie informacji o jakichkolwiek naruszeniach, lecz tylko o takich, które nie są powszechnie znane czy też nie mogą być pozyskane przez każdą osobę. Znaczenie ma również to, że pracownicy lub osoby wykonujące czynności zawodowe na innej podstawie na ogół jako pierwsze dostrzegą naruszenie w ramach podmiotu prawnego, a tym samym, dokonując zgłoszenia, mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków.

Pozyskanie tych unikatowych informacji o naruszeniach zawartych w zgłoszeniach sygnalistów jest bardzo cenne z punktu widzenia wartości istotnych dla całego społeczeństwa. Aby jednak zgłoszenia wpływały, to osoby, które dostrzegają naruszenie muszą mieć zagwarantowaną ochronę przed negatywną reakcją podmiotu, w ramach którego do tego naruszenia doszło. Ta negatywna reakcja może dotyczyć właśnie pracowników i innych osób wykonujących czynności zawodowe z uwagi na występującą zależność ekonomiczną od podmiotu, w którym doszło do zgłoszonego naruszenia. Warto zauważyć, że w przypadku osób niezwiązanych zawodowo z tym podmiotem ta zależność nie występuje, zatem ochrona sygnalisty nie byłaby adekwatna. Sygnalista dokonuje zatem zgłoszenia po przeprowadzeniu oceny zagrożenia dla swojej sytuacji prywatnej i zawodowej. Mechanizm sygnalizowania będzie tym bardziej efektywny, im bardziej efektywne środki ochrony sygnalistów zostaną przewidziane.