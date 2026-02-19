Dzieci nie będą już musiały płacić za pobyt dorosłych w DPS? Jest propozycja zmian w prawie

Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak
Przygotowany przez rzecznik praw dziecka projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada, że dzieci nie będą musiały wnosić opłat za pobyt dorosłego w domu pomocy społecznej.
– Dzieci mogą nie mieć majątku, a mimo to są zobowiązane do płacenia. Obecny przepis jest krzywdzący, a jego konsekwencje – niedopuszczalna, bo odbiera dzieciństwo w zamian przynosząc strach, lęk i niepewność – podkreśla cytowana w komunikacie na stronie RPD, Monika Horna-Cieślak.
Zmiana przepisów ma sprawić, iż w przyszłości nie będzie takich przypadków jak opisana w głośnym reportażu telewizji TVN „Uwaga! TVN” historia 8-letniej dziewczynki, którą urzędy zasypują pismami. Urzędnicy oczekują, że dziecko będzie płacić ok. 2 tys. zł miesięcznie za pobyt swojego dziadka w DPS, którego nigdy nie poznało, a z uwagi na rodzinną przeszłość – jest dla niego obcą osobą.
Za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) trzeba wnieść opłatę. O tym, kto musi to zrobić, decyduje...
Problemem jest art. 61 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nim, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności pokrywa mieszkaniec takiej placówki, a w razie braku takiej możliwości: małżonek, dzieci bądź wnuki.
– Jesteśmy zobowiązani ustawą o pomocy społecznej ustalać wysokość odpłatności dla wszystkich członków rodziny – tłumaczył w reportażu Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Przyznał, że rocznie takie pisma są kierowane do kilkorga dzieci. – Niestety, ustawodawca nie rozróżnił w żaden sposób osób pełnoletnich od niepełnoletnich – dodał dyrektor łódzkiego MOPS-u.
Z istnienia tego problemu zdaje sobie też sprawę kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – My ten przepis widzimy, tak naprawdę jako lukę w przepisach. Ustawa o pomocy społecznej ma już 20 lat i ten przepis mamy w przygotowanych zmianach do ustawy. Ustawa zostanie jak najszybciej przeprowadzona przez rząd – zapowiadała w maju 2025 r. Katarzyna Nowakowska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
