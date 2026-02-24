Pracownicy Instytutu Pileckiego opublikowali dotychczas trzy raporty dokumentujące rosyjskie zbrodnie wojenne na ludności cywilnej Ukrainy. Każdy skupia się na innym zagadnieniu: zbrodniach przeciwko dzieciom, przemocy seksualnej oraz kwestii ustanowionego przez rosyjskie wojsko „zielonego korytarza”, który stał się śmiertelną pułapką dla cywilów usiłujących ewakuować się z okupowanego terytorium.
Raporty wydane w formie książkowej, a także dostępne na stronie internetowej Instytutu Pileckiego w czterech językach: polskim, ukraińskim, angielskim i niemieckim są oparte na źródłach: relacjach świadków zebranych przez pracowników Centrum Lemkina, działającego w ramach Instytutu.
Jeden z raportów dotyczy zbrodni popełnionych wobec dzieci „Skradzione dzieciństwo”. Zawiera on fragmenty świadectw 100 osób, w tym 12 dzieci, które były świadkami wojny.
„Przedstawiają one opis naruszeń prawa humanitarnego, międzynarodowego karnego oraz przestępstw o charakterze kryminalnym przez wojska rosyjskie” – opisują autorzy. Z wielogodzinnych zapisów rozmów ze świadkami wybrane zostały fragmenty odnoszące się do przeżyć dzieci. Świadectwa i zdjęcia są zanonimizowane. Oprócz tych dotyczących zamordowanego Stepana Czubenki. Jego śmierć urosła bowiem do rangi symbolu ukraińskich dzieci zamordowanych przez Rosjan.
Matka jednego z ukraińskich dzieci, pochodząca z Chersonia Iryna Iwannikowa, opowiadała w czasie konferencji w Warszawie o rusyfikacji ukraińskich dzieci na terenach okupowanych oraz o uprowadzeniu ich pod pozorem wysłania na wypoczynek na Krym. Z informacji Ksenii Kołotiuk z misji ratunkowej Save Ukraine z Kijowa, która zajmuje się poszukiwaniem uprowadzonych dzieci ukraińskich, wynika, że na terenach okupowanych znalazło się 700 tys. dzieci, z których niewiele wróciło do Ukrainy. Wskazała, że dzieci są wcielane do rosyjskich organizacji paramilitarnych, rusyfikowane, stają się ofiarami przestępstw seksualnych.
Zapisy świadectw zostały dokonane przez współpracowników Centrum Lemkina na terenie Ukrainy. Zbierane były od kwietnia 2022 do lutego 2024 r.
Publikacja przedstawia szerokie spektrum naruszeń prawa (humanitarnego, międzynarodowego karnego czy również przestępstw o charakterze kryminalnym) przez siły okupacyjne. Obejmuje także zagadnienia społeczne i psychologiczne związane ze skrajnymi sytuacjami, w których znalazły się dzieci. Zbrodnie opisane przez świadków mogą być kwalifikowane jako ludobójstwo.
Przedstawiciele Instytutu Pileckiego przypominają, że trwająca od 2014 r. rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, iż obecni dziesięciolatkowie i ich młodsi koledzy i koleżanki z Ukrainy nie znają świata bez wojny, przymusowych migracji, wysiedleń, zagrożenia życia swojego lub członków swojej rodziny. Z tym brzemieniem będą musieli dorastać i wychowywać kolejne pokolenia.
Przypomnijmy, że Instytut Pileckiego na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 r. powołał Centrum Lemkina – wyspecjalizowany dział, który zebrał 1600 naocznych świadectw o zbrodniach popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy. Ankiety, notacje, zdjęcia i filmy dokumentujące zbrodnie rosyjskie popełnione na ukraińskich cywilach są opracowywane, anonimizowane, digitalizowane i tłumaczone z języka ukraińskiego i rosyjskiego.
W pierwszej połowie 2025 r. istniało zagrożenie, że ta komórka przestanie działań. Szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”. Po odwołaniu z pełnionej funkcji dyrektora IP prof. Krzysztofa Ruchniewicza nowe kierownictwo tej instytucji zdecydowało o utrzymaniu Centrum Lemkina przy życiu.
W grudniu 2025 r. Instytut Pileckiego i Centrum Mieroszewskiego podpisały porozumienie o współpracy w ramach inicjatywy Laboratorium Lemkina – w celu „prowadzenia badań nad zagadnieniami związanymi z naruszeniami prawa międzynarodowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz ich konsekwencjami, w tym zwłaszcza nad zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami ludobójstwa popełnianymi przez państwo rosyjskie w przeszłości i obecnie, a także upowszechniania wiedzy na ten temat w Polsce i poza jej granicami”. Porozumienie umożliwia nie tylko kontynuację obecnie prowadzonych prac nad opracowaniem świadectw zebranych przez Centrum Lemkina, ale również poszerza zakres prowadzonych działań badawczych.
Warto przypomnieć, że działające w Kijowie Centrum Swobód Obywatelskich odnotowało do listopada poprzedniego roku 98 tys. zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan. Natalia Jaszczuk z Centrum powiedziała nam, że są one dokumentowane w oparciu o jawne źródła pochodzące z terenów okupowanych.
– Jedną ze zbrodni jest nielegalne uwięzienie cywilów i ich wywózki na teren Rosji. Z okolic Kijowa w czasie okupacji wywieziono setki ludzi, którzy pomagali innym przetrwać. To byli studenci, nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy. Część osób zamordowano w transporcie lub w katowniach na terenach okupowanych lub w Rosji. Takich osób jest ponad 16 tysięcy. Są w więzieniach, obozach lub koloniach karnych – opisywała Natalia Jaszczuk.
Informacje na temat łamania praw człowieka dokumentowane są w ramach projektu Archiwum Zbrodni. Do Międzynarodowego Trybunału Karnego poza porwaniami ukraińskich dzieci zgłoszono m.in. porwania dorosłych cywilów z użyciem przemocy, tortury, przypadki używania języka nienawiści przez rosyjskich propagandystów, zbrodnię w Buczy, egzekucje pozasądowe, ataki na infrastrukturę medyczną i ostrzeliwanie obiektów cywilnych.
