„Przedstawiają one opis naruszeń prawa humanitarnego, międzynarodowego karnego oraz przestępstw o charakterze kryminalnym przez wojska rosyjskie” – opisują autorzy. Z wielogodzinnych zapisów rozmów ze świadkami wybrane zostały fragmenty odnoszące się do przeżyć dzieci. Świadectwa i zdjęcia są zanonimizowane. Oprócz tych dotyczących zamordowanego Stepana Czubenki. Jego śmierć urosła bowiem do rangi symbolu ukraińskich dzieci zamordowanych przez Rosjan.

Matka jednego z ukraińskich dzieci, pochodząca z Chersonia Iryna Iwannikowa, opowiadała w czasie konferencji w Warszawie o rusyfikacji ukraińskich dzieci na terenach okupowanych oraz o uprowadzeniu ich pod pozorem wysłania na wypoczynek na Krym. Z informacji Ksenii Kołotiuk z misji ratunkowej Save Ukraine z Kijowa, która zajmuje się poszukiwaniem uprowadzonych dzieci ukraińskich, wynika, że na terenach okupowanych znalazło się 700 tys. dzieci, z których niewiele wróciło do Ukrainy. Wskazała, że dzieci są wcielane do rosyjskich organizacji paramilitarnych, rusyfikowane, stają się ofiarami przestępstw seksualnych.

Zapisy świadectw zostały dokonane przez współpracowników Centrum Lemkina na terenie Ukrainy. Zbierane były od kwietnia 2022 do lutego 2024 r.

Publikacja przedstawia szerokie spektrum naruszeń prawa (humanitarnego, międzynarodowego karnego czy również przestępstw o charakterze kryminalnym) przez siły okupacyjne. Obejmuje także zagadnienia społeczne i psychologiczne związane ze skrajnymi sytuacjami, w których znalazły się dzieci. Zbrodnie opisane przez świadków mogą być kwalifikowane jako ludobójstwo.