Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego pomimo przewagi Rosji na froncie wojna w Ukrainie nie przynosi jej oczekiwanych efektów?

Jak wygląda taktyka obronna Ukrainy i co daje jej skuteczność w obecnym konflikcie?

Na co wskazują eksperci w kwestii trwałości ukraińskiego oporu i reakcje społeczeństwa?

Jaka jest rola dronów w obecnym konflikcie i jakie zmiany zaszły w ich wykorzystaniu przez obie strony?

W jakim kierunku rozwija się wojna w powietrzu i jakie nowe fronty otwierają się w konflikcie?

– Ukraina wciąż nie poddaje się, wbrew wszystkiemu. To chyba cud, bo nie ma za bardzo racjonalnego wyjaśnienia – ukraiński historyk Jarosław Hrycak.

Rosja ma przewagę liczebną na froncie, nie dającą się oszacować przewagę przemysłową na zapleczu. A mimo to front niewiele się zmienił w ciągu roku krwawej wojny. „Rosjanie ostatecznie przejęli inicjatywę latem 2024 roku, ale od tego czasu posuwają się średnio 15-70 metrów dziennie. To wolniej niż w Bitwie nad Sommą w 1916 roku, w czasie pierwszej wojny światowej” – wyliczył skrupulatnie jeden z zachodnich ekspertów.

Pełznąc do przodu kilkadziesiąt metrów dziennie

Główne walki skupiały się w ciągu ostatniego roku (i skupiają nadal) w kilku miejscach na liczącym około 200 kilometrów łuku od Kupiańska (w obwodzie charkowskim) poprzez Czasiw Jar po Pokrowsk (w obwodzie donieckim). Rosjanie atakują Kupiańsk, próbując okrążyć od wschodu donieckie aglomeracje pozostające pod kontrolą Ukrainy i jednocześnie prą na nie od południa, atakując na Torećk i Pokrowsk.