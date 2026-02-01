Aktualizacja: 01.02.2026 10:06 Publikacja: 01.02.2026 09:47
„Rosyjskie tempo natarcia osiągnęło najniższy poziom od dziewięciu miesięcy. Ukraińskie drony obecnie zabijają więcej Rosjan niż ranią. A to zmusza Moskwę do bardzo uważnego kalkulowania każdego kolejnego ataku” – podsumował jeden z zachodnich analityków wojskowych styczniowe wydarzenia na froncie.
W styczniu Rosjanie podbili 152 km kw. ukraińskiej ziemi – trzy razy mniej niż w grudniu. Wszyscy eksperci wojskowi odnotowują „znaczne spowolnienie tempa rosyjskich ataków” w ostatnim miesiącu.
– Mróz nie sprzyja działaniom piechoty, poza tym pogoda jest dość sprzyjająca działaniom dronów – wyjaśnia analityk z grupy CIT Kiriłł Michajłow. Obecnie walki na ponad tysiąc kilometrach frontu skoncentrowały się w trzech zabudowanych rejonach. Na zachodzie Rosjanie powoli wypierają Ukraińców z Hulajpola, próbując otworzyć sobie drogę do Zaporoża. W centrum frontu, po prawie roku walk zdobyli prawie cały Myrnohrad, ale nie udało im się podbić sąsiedniego Pokrowska. A to on jest kluczem do sukcesu w tym rejonie Donbasu.
W Myrnohradzie obrońcy utrzymują już tylko północny skrawek miejscowości, do której Rosjanie przenoszą swoje sztaby, artylerię i stanowiska operatorów dronów.
Na wschodzie, po zdobyciu w grudniu zaskakującym atakiem Siewierska agresorzy szeroką ławą posuwają się w stronę najważniejszej ukraińskiej aglomeracji Słowiańska i Kramatorska. Cały czas się do niej zbliżają, ale posuwanie się w zaśnieżonym stepie, przy temperaturach spadających poniżej – 20 st. C nie jest łatwe.
Leżąca w pobliżu ich dróg marszu Konstantyniwka skutecznie jest broniona przez Ukraińców. „Sytuacja jest napięta, ale ukraińska obrona trzyma się, nie widać żadnych rosyjskich włamań w nią. Rosjanie skupiają się na infiltrowaniu jej skrzydeł, atakowaniu dróg zaopatrzenia i unikaniu za wszelką cenę krwawych walk oddziałów zmechanizowanych w miejskiej zabudowie. Mają nadzieję, że z czasem doprowadzą do erozji pozycji obronnych” – pisze jeden z amerykańskich ekspertów.
Gdyby udało im się zdobyć Konstantyniwkę, mieliby otwartą drogę na Słowiańsk i Kramatorsk, zaczęłyby się wtedy walki na ostatniej rubieży ukraińskiej obrony obwodu donieckiego.
Mimo iż armia Kremla brnie dość wolno, to jednak udało jej się przepchnąć front aż w pobliże leżącego nad Dnieprem Zaporoża. Szef sztabu generalnego Rosjan, gen. Walery Gierasimow twierdził, że jego wojska są już 12 km od 700-tysięcznego miasta. Po raz kolejny kłamał, gdyby byli tak blisko, Zaporoże byłoby w zasięgu rosyjskich dronów. – Miastu bezpośrednio zagraża znalezienie się w „strefie safari na ludzi”, w której już znajdują się Chersoń, Charków i Sumy – ostrzega jednak jeden z ukraińskich analityków. Ale nadal się w niej nie znajduje.
We wszystkich wymienionych miastach dzień w dzień rosyjskie drony atakują transport miejski i prywatny, nawet osoby czekające na autobusy na przystankach miejskich. Najgorzej jest w Chersoniu, który znajduje się też w zasięgu rosyjskiej artylerii ze wschodniego brzegu Dniepru. Od jej ostrzału codziennie ginie tam co najmniej jeden mieszkaniec.
– Odległość do Zaporoża powoli, ale nieuchronnie zmniejsza się. Wróg chyba dąży do przedostania się na taką odległość, z której może ostrzeliwać je z artylerii. Jeśli mu się to uda, Zaporoże czekają bardzo ciężkie czasy – mówi walczący w tym rejonie dowódca oddziału dronów Konstantyn Reucki.
Przy czym Ukraińcy sądzą, że celem Rosjan jest jedynie rozpoczęcie nękania ostrzałem Zaporoża (jak np. Chersonia), a nie zdobywanie miasta, mimo że Władimir Putin wpisał je do swojej konstytucji jako własność Rosji. – Mało prawdopodobne, by ruszyli wprost na nie. Obecnie nie mają zasobów, by zaczynać bitwę o tak duże miasto – mówi dowódca pułku szturmowego walczącego w tym rejonie, Dmytro Fiłatow.
Mimo bowiem agresywnej kampanii werbunkowej (do której wciągani są nawet mieszkańcy odległych krajów, jak RPA czy Sri Lanka) rosyjska armia też odczuwa problemy z brakiem żołnierzy. „Styczeń okazał się miesiącem z najwyższymi rosyjskimi stratami, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Średnio ginęło 190,6 rosyjskich żołnierzy dziennie, w najgorszym dniu 19 stycznia było to 384” – pisze amerykański analityk Andrew Perpetua.
„Rosyjskie straty (w całej wojnie) wyniosły do tej pory ponad 1,2 mln ludzi. To są nieprawdopodobne liczby. Żadne z czołowych państw świata nie poniosło takich strat w walkach po drugiej wojnie światowej. USA na przykład w wojnie koreańskiej stracili ok. 55 tys. zabitych, w Wietnamie – ponad 47 tys., a w dwudziestoletniej operacji w Afganistanie tylko 2,4 tys.” – napisał jeden z emigracyjnych, rosyjskich publicystów.
Podsumował w ten sposób raport waszyngtońskiego think tanku CSIS, który podliczył straty Rosji i Ukrainy w trakcie wojny. Według amerykańskich ekspertów to w sumie ok. 2 mln ludzi, z tym że 1,2 mln to straty Rosji. W zamian Kreml otrzymał dość skromne zdobycze.
Przy czym podliczyli oni zabitych, rannych i zaginionych, ale tylko żołnierzy – bez ludności cywilnej. Ich ocena jest zbliżona do szacunków ukraińskiego sztabu generalnego, który codziennie podaje rosyjskie straty i określa je obecnie na 1,23 mln ludzi.
Eksperci zwracają uwagę, że większość zaginionych w rosyjskiej armii to tak naprawdę zabici. Dowódcy zazwyczaj wpisują część nieżyjących żołnierzy w rubrykę „zaginieni” w swych raportach, by nie mieć kłopotów z przełożonymi z powodu zbyt dużych strat. Jednak od 2024 roku dowództwa rosyjskich oddziałów masowo (i z nieznanej przyczyny) zwracają się do sądów o uznanie zaginionych za zabitych. Do grudnia zebrało się 90 tys. takich spraw sądowych. Nie wiadomo, ile jeszcze wniosków zostanie złożonych.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
