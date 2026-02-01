Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są ostatnie osiągnięcia armii rosyjskiej na terenach Ukrainy?

W jaki sposób mroźna pogoda wpływa na przebieg działań wojennych?

Jakie strategiczne tereny są obecnie najbardziej narażone na ataki?

Jakie są najnowsze dane dotyczące strat armii rosyjskiej?

„Rosyjskie tempo natarcia osiągnęło najniższy poziom od dziewięciu miesięcy. Ukraińskie drony obecnie zabijają więcej Rosjan niż ranią. A to zmusza Moskwę do bardzo uważnego kalkulowania każdego kolejnego ataku” – podsumował jeden z zachodnich analityków wojskowych styczniowe wydarzenia na froncie.

Reklama Reklama

W styczniu Rosjanie podbili 152 km kw. ukraińskiej ziemi – trzy razy mniej niż w grudniu. Wszyscy eksperci wojskowi odnotowują „znaczne spowolnienie tempa rosyjskich ataków” w ostatnim miesiącu.

Mroźna pogoda ogranicza walki do trzech zurbanizowanych rejonów

– Mróz nie sprzyja działaniom piechoty, poza tym pogoda jest dość sprzyjająca działaniom dronów – wyjaśnia analityk z grupy CIT Kiriłł Michajłow. Obecnie walki na ponad tysiąc kilometrach frontu skoncentrowały się w trzech zabudowanych rejonach. Na zachodzie Rosjanie powoli wypierają Ukraińców z Hulajpola, próbując otworzyć sobie drogę do Zaporoża. W centrum frontu, po prawie roku walk zdobyli prawie cały Myrnohrad, ale nie udało im się podbić sąsiedniego Pokrowska. A to on jest kluczem do sukcesu w tym rejonie Donbasu.

W Myrnohradzie obrońcy utrzymują już tylko północny skrawek miejscowości, do której Rosjanie przenoszą swoje sztaby, artylerię i stanowiska operatorów dronów.