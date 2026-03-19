Czy NBP musi zyskać na sprzedaży złota?
Domański był pytany o przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego program „Polski SAFE 0 proc.”. Karol Nawrocki złożył w tej sprawie projekt ustawy tworzącej Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, który miałby być zasilany m.in. zyskiem generowanym przez NBP. Propozycja Nawrockiego jest - jak przekonuje prezydent - alternatywą wobec unijnego instrumentu finansowego SAFE w ramach którego Polska ma uzyskać, tytułem niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na 45 lat 43,7 mld euro czyli ok. 180 mld złotych.
Tymczasem prezes NBP Adam Glapiński deklaruje, że jest w stanie wygenerować podobny zysk dzięki wzrostowi wartości złota, które w ostatnich latach skupowało NBP (Polska ma obecnie ok. 550 ton złota). Wymagałoby to jednak sprzedaży złota, albo zmiany prawa i „wygenerowania” zysku dzięki przeszacowaniu jego wartości.
Domański w rozmowie z TVN24 przekonywał, że proponowane przez Nawrockiego i Glapińskiego rozwiązanie jest gorsze, niż forsowane przez rząd skorzystanie z programu SAFE.
- Tak, mamy rezerwy walutowe faktycznie na dosyć wysokim poziomie. Jednocześnie pamiętajmy, że Polska to kraj, który graniczy z Ukrainą – za naszą granicą toczy się wojna. Niepewność na rynkach finansowych jest znacznie podwyższona. Uważam, że taki kraj jak Polska powinien mieć wysoki poziom rezerw, bo to jest swoista poduszka na złe czasy – stwierdził minister.
Domański dodał, że Polska ma obecnie rezerwy walutowe o wartości ok. 1,1 bln złotych. - Wielu ekonomistów – np. profesor (Marek) Belka (były prezes NBP - red.) – twierdzi, że rezerwy mogłyby być niższe. Ja jestem przeciwnikiem sprzedaży części rezerw - dodał.
Jednocześnie minister przypomniał, że jeśli NBP jest w stanie wygenerować zysk, to zgodnie z obowiązującym prawem powinien go przekazać rządowi (w 95 proc.). Zysk taki powinien trafić do budżetu. - Niestety, w ciągu ostatnich trzech lat to się nie wydarzyło. Wcześniej (za rządów PiS – red.) państwo otrzymało ponad 24–25 miliardów złotych zysku z NBP, a my do tej pory nie otrzymaliśmy nic – przypomniał.
Minister przekonywał, że nie będzie doradzał prezesowi NBP w sprawie poziomu rezerw. Dodał jednak, że sprzedaż złota jest gorszym rozwiązaniem od programu SAFE.
- NBP nie kontroluje w pełni swojego zysku. Prezes Glapiński może sprzedać złoto, odkupić je, robić różnego rodzaju księgowe operacje, natomiast nie kontroluje zysku. Nawet gdyby teraz sprzedał złoto, potem je odkupił, to nikt nie ma pojęcia, gdzie będzie kurs naszej waluty pod koniec roku. Może wygenerować księgowy zysk na złocie a następnie stracić miliardy w wyniku zmiany kursu naszej waluty – zauważył Domański. Mechanizm, o którym mówi Domański polega na tym, że oprócz złota na polskie rezerwy składają się zagraniczne waluty. Jeśli złoty umacnia się, wartość tych walut wyrażonych w złotych zmniejsza się - w efekcie NBP notuje stratę na ich wartości.
Domański wyraził przekonanie, że propozycja programu „Polskiego SAFE 0 proc.” była wyłącznie stworzeniem pretekstu do zawetowania ustawy implementującej unijny SAFE.
Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 47,1 proc. Polaków uważa, że należy realizować unijny program SAFE mimo weta prezydenta. Przeciwnego zdania jest 39,1 proc. badanych.
