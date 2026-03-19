Wypowiedź została odebrana przez wielu komentatorów z zaskoczeniem, bo o żadnym marszałkowskim wecie nie ma mowy ani w konstytucji, ani w żadnym innym akcie prawnym. Zresztą kilka dni później przyznał to sam Czarzasty w Polsat News. – Znam konstytucję, znam regulamin Sejmu, znam uprawnienia marszałka – podkreślił. Wyjaśnił, że chodzi głównie o wstrzymywanie prezydenckich projektów, w których nie wskazano źródeł finansowania.

I rzeczywiście ten specyficzny rodzaj weta szybko zaczął stosować. 8 grudnia, czyli zaledwie trzy tygodnie po wyborze Czarzastego na marszałka, Kancelaria Sejmu opublikowała komunikat w sprawie czternastu projektów prezydenckich, które zostały skierowane do laski marszałkowskiej od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. I wynikało z niego, że trzy zostały zwrócone do wnioskodawcy. Chodziło o projekty „tak dla polskich portów”, „tani prąd” oraz nowelizację prawa o ruchu drogowym, która – zdaniem prezydenta – ma „dostosować obowiązujące prawo do postępu technologicznego w branży motoryzacyjnej”.

4 projekty Karola Nawrockiego zostały dotąd zwrócone o uzupełnienie uzasadnienia, z czego trzy aż dwukrotnie

Jak wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”, od czasu wydania tamtego komunikatu przez Kancelarię Sejmu podejście marszałka się nie zmieniło. Projekt o przywróceniu prawa do sądu nie jest jedynym, który został ostatnio zwrócony Nawrockiemu do uzupełnienia uzasadnienia. Do Sejmu wpłynęły już co prawda pisma z Kancelarii Prezydenta z uzupełnieniem uzasadnień projektów o tanim prądzie, portach oraz ruchu drogowym, ale zdaniem Czarzastego są one niewystarczające i zwrócił się do Nawrockiego z ponowną prośbą o poprawienie dokumentów.

Przyczyny? W przypadku prawa do sądu formalnym powodem jest przepis regulaminu Sejmu, zgodnie z którym uzasadnienie projektu powinno przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. W przypadku projektu o portach w uzasadnieniu ma brakować skutków finansowych, a dwa pozostałe projekty mają nie odpowiadać przepisom regulaminu Sejmu, z którego wynika, że uzasadnienie niektórych projektów powinno odpowiadać wymogom określonym w prawie przedsiębiorców.