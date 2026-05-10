Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment w życiu dziecka i jeden z najważniejszych sakramentów. To także czas rodzinnego świętowania oraz prezentów dla młodego katolika. Czy trzeba je opodatkować? Z reguły nie, ale dużo zależy od tego, kto daje oraz jaka jest wartość upominku.

Komunijne prezenty są klasycznymi darowiznami

Przypomnijmy, że komunijne prezenty są klasycznymi darowiznami. Należy je rozliczać zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Przewiduje ona specjalne zwolnienie dla najbliższej rodziny (jest to tzw. grupa zerowa). Szczegóły znajdziemy w art. 4a ustawy. Wynika z niego, że nie trzeba płacić podatku, jeśli darowizna jest np. od rodziców, dziadków, pradziadków czy rodzeństwa.

Ale uwaga – ulga ma warunki. Przede wszystkim komunijny prezent powyżej 36 120 zł trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Robi to rodzic (na formularzu SD-Z2). Na zgłoszenie jest sześć miesięcy. Druga ważna sprawa: jeśli prezentem są pieniądze i jest to więcej niż 36 120 zł, powinny być przesłane przekazem pocztowym lub przelane na rachunek. Może to być rachunek dziecka bądź rodzica.

Upominku od najbliższej rodziny nie trzeba zgłaszać, jeśli jego wartość nie przekracza 36 120 zł. Pieniądze do tej kwoty nie muszą być przelewane na konto, można je dać w kopercie. Musimy jednak pamiętać, że darowiznę z maja 2026 r. trzeba doliczyć do otrzymanych od tego samego darczyńcy w latach 2021-2025 oraz wcześniej w 2026 r. (i zsumowane mogą przekroczyć limit).

Prezent od ojca chrzestnego albo cioci może być z podatkiem

Co zrobić, gdy dziecko dostanie prezent od dalszej rodziny albo kogoś niespokrewnionego? Rozliczenie zależy od tego, jaka to grupa podatkowa. W każdej jest tzw. kwota wolna. Jeśli darowizna jej nie przekracza, nie trzeba się przejmować rozliczeniem ze skarbówką.

Ile wynoszą kwoty wolne? Darowizna od kogoś niespokrewnionego (III grupa), np. ojca chrzestnego spoza rodziny, jest nieopodatkowana do 5733 zł. Od dalszej rodziny (II grupa), np. cioci, do 27 090 zł. Od najbliższych (I grupa, częściowo pokrywająca się z zerową) do 36 120 zł. Ale jak już wspomnieliśmy, darowizny od tych najbliższych, np. dziadków czy rodzeństwa, mogą być w ogóle zwolnione z podatku.

Jeśli wartość prezentów przekracza kwotę wolną i nie przysługuje zwolnienie, nadwyżkę trzeba opodatkować. Rodzic powinien zgłosić darowiznę w ciągu miesiąca w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-3). Potem fiskus wydaje decyzję. Na zapłatę podatku mamy 14 dni od jej doręczenia.