Rodzinne darowizny są zwolnione z podatku już dziewiętnasty rok, ale trzy interpretacje z ostatnich dni pokazują, że podatnicy ciągle mają problemy z formalnymi warunkami ulgi.

– Rodzice dają dzieciom pieniądze na mieszkanie bądź samochód, ale zamiast przelać je na konto syna/córki, wpłacają od razu na rachunek sprzedawcy. I trzeba potem toczyć boje z fiskusem – mówi Bartosz Przybysz, radca prawny i doradca podatkowy.

Darowizny od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku

Przypomnijmy, że zasady zwolnienia dla najbliższej rodziny (tzw. grupa zerowa) określa art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem bez daniny są m.in. darowizny dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie) czy rodzeństwa. Jeśli wartość darowizny nie przekroczy 36 120 zł nie trzeba nic zgłaszać skarbówce (przy liczeniu limitu sumujemy wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat). Powyżej limitu składamy w urzędzie formularz SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego). Mamy na to sześć miesięcy. Przy darowiźnie pieniężnej jest dodatkowy warunek. Jeśli przekroczy 36 120 zł, musi być potwierdzona przelewem. Przepisy mówią o udokumentowaniu jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.

I z tym warunkiem jest najwięcej problemów. Często bowiem rodzic, który chce kupić dziecku mieszkanie albo samochód, przelewa pieniądze od razu na konto sprzedawcy.