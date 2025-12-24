Reklama
Nieoficjalnie: Polski ambasador we Francji, znany polityk PiS i bankowiec zatrzymani przez CBA

Ambasador Polski we Francji Jan R., były parlamentarzysta PiS Maks K. oraz bankowiec Paweł P. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - donosi portal Goniec.pl. Sprawa ma związek z tzw. aferą Collegium Humanum.

Publikacja: 24.12.2025 13:37

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mateusz Adamski

Z ustaleń portalu Goniec.pl wynika, że zatrzymania ruszyły na początku tego tygodnia. Maks K. i Paweł P. zostali zatrzymani w swoich domach odpowiednio w poniedziałek i we wtorek. Równolegle we Francji były prowadzone działania z udziałem ambasadora Jana R. We wtorek dyplomata został zatrzymany po przylocie do Polski na lotnisku w Warszawie. 

Portal podaje, że mężczyźni zostali zatrzymani w ramach śledztwa dotyczącego procederu pozyskiwania dyplomów MBA w prywatnej uczelni kierowanej przez Pawła C., które następnie miały być wykorzystywane jako formalna przepustka do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Reporterka TVN24 potwierdziła, że wszyscy trzej zatrzymani zostali przewiezieni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jak przypomniano, wydział ten prowadzi śledztwo w sprawie tzw. afery Collegium Humanum.

Collegium Humanum
Prawo karne
29 osób, 67 przestępstw. Jest pierwszy akt oskarżenia ws. Collegium Humanum

Kim są zatrzymani?

Maks K. to parlamentarzysta PiS kilku kadencji i były wiceprezes PKO BP. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że to on całej trójce, w tym swojej siostrze „załatwił” dyplomy MBA. Były dla niektórych, m.in. ambasadora Jana R. przepustką do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Jak informuje Goniec.pl, Paweł P. to bankowiec z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w finansach, przez wiele lat związany z Grupą PKO, a od niedawna członek zarządu VeloBanku odpowiedzialny za obszar business bankingu. P. miał korzystać z dyplomu MBA w procesie nominacji do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Z kolei Jan R. to bankowiec i dyplomata, wiceprezes, a potem prezes PKO BP i od 2022 r. ambasador RP we Francji. Goniec.pl podaje, że w jego przypadku prokuratura koncentruje się na wątku posługiwania się dyplomem MBA, który miał zostać wystawiony, mimo braku realnych studiów i wykorzystany w procesie obejmowania funkcji w spółkach Skarbu Państwa, w tym w radzie nadzorczej Banku Pocztowego należącego do Poczty Polskiej. 

Maks M. i Jan R. nie przyznają się do winy. 

Byli studenci dawnego Collegium Humanum na liście dłużników. Upomina się o nich RPO
Konsumenci
Byli studenci dawnego Collegium Humanum na liście dłużników. Upomina się o nich RPO

CBA i prokuratura nie komentują na razie ustaleń dziennikarzy.

Źródło: rp.pl

Prawo Karne
