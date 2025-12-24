Z ustaleń portalu Goniec.pl wynika, że zatrzymania ruszyły na początku tego tygodnia. Maks K. i Paweł P. zostali zatrzymani w swoich domach odpowiednio w poniedziałek i we wtorek. Równolegle we Francji były prowadzone działania z udziałem ambasadora Jana R. We wtorek dyplomata został zatrzymany po przylocie do Polski na lotnisku w Warszawie.

Portal podaje, że mężczyźni zostali zatrzymani w ramach śledztwa dotyczącego procederu pozyskiwania dyplomów MBA w prywatnej uczelni kierowanej przez Pawła C., które następnie miały być wykorzystywane jako formalna przepustka do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Reporterka TVN24 potwierdziła, że wszyscy trzej zatrzymani zostali przewiezieni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jak przypomniano, wydział ten prowadzi śledztwo w sprawie tzw. afery Collegium Humanum.

Kim są zatrzymani?

Maks K. to parlamentarzysta PiS kilku kadencji i były wiceprezes PKO BP. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że to on całej trójce, w tym swojej siostrze „załatwił” dyplomy MBA. Były dla niektórych, m.in. ambasadora Jana R. przepustką do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.