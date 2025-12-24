Aktualizacja: 24.12.2025 13:55 Publikacja: 24.12.2025 13:37
Z ustaleń portalu Goniec.pl wynika, że zatrzymania ruszyły na początku tego tygodnia. Maks K. i Paweł P. zostali zatrzymani w swoich domach odpowiednio w poniedziałek i we wtorek. Równolegle we Francji były prowadzone działania z udziałem ambasadora Jana R. We wtorek dyplomata został zatrzymany po przylocie do Polski na lotnisku w Warszawie.
Portal podaje, że mężczyźni zostali zatrzymani w ramach śledztwa dotyczącego procederu pozyskiwania dyplomów MBA w prywatnej uczelni kierowanej przez Pawła C., które następnie miały być wykorzystywane jako formalna przepustka do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Reporterka TVN24 potwierdziła, że wszyscy trzej zatrzymani zostali przewiezieni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jak przypomniano, wydział ten prowadzi śledztwo w sprawie tzw. afery Collegium Humanum.
Maks K. to parlamentarzysta PiS kilku kadencji i były wiceprezes PKO BP. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że to on całej trójce, w tym swojej siostrze „załatwił” dyplomy MBA. Były dla niektórych, m.in. ambasadora Jana R. przepustką do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Jak informuje Goniec.pl, Paweł P. to bankowiec z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w finansach, przez wiele lat związany z Grupą PKO, a od niedawna członek zarządu VeloBanku odpowiedzialny za obszar business bankingu. P. miał korzystać z dyplomu MBA w procesie nominacji do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Z kolei Jan R. to bankowiec i dyplomata, wiceprezes, a potem prezes PKO BP i od 2022 r. ambasador RP we Francji. Goniec.pl podaje, że w jego przypadku prokuratura koncentruje się na wątku posługiwania się dyplomem MBA, który miał zostać wystawiony, mimo braku realnych studiów i wykorzystany w procesie obejmowania funkcji w spółkach Skarbu Państwa, w tym w radzie nadzorczej Banku Pocztowego należącego do Poczty Polskiej.
Maks M. i Jan R. nie przyznają się do winy.
CBA i prokuratura nie komentują na razie ustaleń dziennikarzy.
