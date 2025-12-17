Aktualizacja: 18.12.2025 08:09 Publikacja: 17.12.2025 17:04
Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje na możliwe naruszenia praw studentów oraz nieuprawnione działania windykacyjne ze strony uczelni. Przypomina, że w sprawie nieprawidłowości w dawnym Collegium Humanum prowadzone jest śledztwo. Toczy się też postępowanie wyjaśniające Prezesa UOKiK.
Studenci są zaskoczeni zawiadomieniami z Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Tym bardziej, że uczelnia wyznacza w nich zaledwie siedmiodniowy termin na uregulowanie rzekomego zadłużenia. Potem zgłasza studenta do Krajowego Rejestru Długów – często już po kilku dniach od otrzymania wezwania.
Monity o rozliczenia otrzymują także osoby, które wypowiedziały umowy o świadczenie usług edukacyjnych z powodu braku działań po stronie uczelni.
Twierdzą, że uczelnia bezpodstawnie przekazała ich dane osobowe do KRD, nie przedstawiając żadnego tytułu prawnego ani dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania. Wpis do KRD spowodować miał po ich stronie poważne szkody: straty finansowe, w tym brak możliwości ubiegania się o stypendium na nowej uczelni. Jak wskazują ze strony uczelni miało dojść m.in. do:
Rzecznik Praw Obywatelskich skrytykował praktyki stosowane przez uczelnię. Są one także badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten chce wyjaśnić, czy uczelnia miała prawo pobierać opłaty rezygnacyjne, żądać pełnego czesnego za okres, w którym studenci faktycznie nie kontynuowali nauki i stosować środki windykacyjne w postaci wpisu do rejestru dłużników.
Rzecznik poprosił Prezesa UOKiK o rozważenie, czy w postępowaniach, których stroną jest uczelnia, nie zaistniały przesłanki do nadania ewentualnym decyzjom w sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności. RPO przypomina też, że 27 listopada prokurator skierował do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie działalności uczelni Collegium Humanum. Są nim objęci politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, a także funkcjonariusze straży pożarnej – w sumie 29 osób, które prokuratura oskarża o nieprawidłowości w uczelni. Zdaniem Marcina Wiącka zasadne może być wykorzystanie materiałów zgromadzonych w aktach tej sprawy w dalszych czynnościach UOKiK.
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił także do ministrów: finansów i gospodarki oraz nauki i szkolnictwa wyższego o podjęcie działań kontrolnych i nadzorczych wobec uczelni i jej władz. Jego zdaniem ich działania mogą stanowić przejaw uporczywego naruszania prawa.
Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Prywatna uczelnia oferowała szybkie kursy MBA, po których można było zdobyć dyplom niezbędny do obejmowania intratnych stanowisk w strukturach spółek Skarbu Państwa. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. znani politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek skarbu państwa.
Problemy uczelni rozpoczęły się w lutym 2024 r., gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało jej rektora Pawła Cz. Usłyszał on blisko 100 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, fałszowania dyplomów oraz przyjęcia korzyści majątkowych o wartości ponad 1 mln zł. Po wpłaceniu 2 mln zł kaucji opuścił areszt i podjął współpracę z prokuraturą.
Po wybuchu afery uczelnia wstrzymała wydawanie dyplomów, kart przebiegu studiów i nie dopuszczała studentów do obron prac dyplomowych, a następnie zmieniła nazwę na Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Wielu studentów chciało wówczas przenieść się na inne uczelnie, obawiając się upadłości „Varsovii”.
