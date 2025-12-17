Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego byli studenci dawnego Collegium Humanum znaleźli się na liście dłużników?

Jakie działania podejmuje Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z wpisami do Krajowego Rejestru Długów?

Jakie są zarzuty stawiane Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” dotyczące nieuprawnionych działań windykacyjnych?

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje na możliwe naruszenia praw studentów oraz nieuprawnione działania windykacyjne ze strony uczelni. Przypomina, że w sprawie nieprawidłowości w dawnym Collegium Humanum prowadzone jest śledztwo. Toczy się też postępowanie wyjaśniające Prezesa UOKiK.

„Varsovia” daje siedem dni na zapłatę

Studenci są zaskoczeni zawiadomieniami z Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Tym bardziej, że uczelnia wyznacza w nich zaledwie siedmiodniowy termin na uregulowanie rzekomego zadłużenia. Potem zgłasza studenta do Krajowego Rejestru Długów – często już po kilku dniach od otrzymania wezwania.

Monity o rozliczenia otrzymują także osoby, które wypowiedziały umowy o świadczenie usług edukacyjnych z powodu braku działań po stronie uczelni.

Twierdzą, że uczelnia bezpodstawnie przekazała ich dane osobowe do KRD, nie przedstawiając żadnego tytułu prawnego ani dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania. Wpis do KRD spowodować miał po ich stronie poważne szkody: straty finansowe, w tym brak możliwości ubiegania się o stypendium na nowej uczelni. Jak wskazują ze strony uczelni miało dojść m.in. do: