19 min. 17 sek.

Uniwersytet Warszawski wsłuchuje się w potrzeby biznesu

Na uniwersytecie dojrzeliśmy, ale myślę, że i polski biznes dojrzał do tego, żeby sięgać po polskie innowacje, żeby tworzyć je razem z nami. Wsłuchujemy się w potrzeby, odwróciliśmy kolejność, gdyż to zazwyczaj uniwersytet coś wypracowywał, tworzył jakąś technologię, a później szukał dla niej zastosowania. Teraz najpierw wsłuchujemy się w potrzeby, patrzymy na ludzi, budujemy zaufanie, a później z tych potrzeb rodzą się wspaniałe innowacje – mówi Konrad Zawadzki, zastępca dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

