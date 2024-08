Czytaj więcej Prawo karne Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzech rektorów prywatnych uczelni w śledztwie dotyczącym m.in. handlu dyplomami. To kolejny krok w wielowątkowym śledztwie dotyczącym afery Collegium Humanum.

Chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą? Jakie byłyby jej podstawy?

Są wśród nich m.in. urzędnicy, którym państwowe instytucje opłaciły studia w ramach podnoszenia kwalifikacji. Inni dostali dofinansowanie np. z PFRON. Mamy już pierwsze przypadki zwalniania z pracy czy też wzywania do zwrotu środków z dofinansowania. Dodatkowo nasi klienci stali się ofiarami nieuzasadnionego hejtu. Proszę wyobrazić sobie analogiczną sytuację, której ofiarą może paść każdy z nas. Wystąpiliśmy o wydanie decyzji administracyjnej do jakiegoś urzędu, który pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek. Kilka dni później dowiadujemy się z mediów ogólnopolskich, że w tym urzędzie dochodziło do patologii, korupcji, jeden urzędnik oraz kilku petentów ma postawione zarzuty, nawet trafili do aresztu, prokuratura prowadzi dalsze postępowania. Rzuca się podejrzenie na wszystkie inne osoby, wstrzymuje na wiele tygodni trwające procedury, kwestionuje wydane wcześniej decyzje, znajomi patrzą na nas z podejrzliwością, że „przecież w tym urzędzie załatwiało się sprawy za łapówkę”. Mniej więcej w takiej sytuacji jest obecnie wiele setek studentów i absolwentów dawnego Collegium Humanum.

Kogo więc zamierzacie państwo pozywać i o co? Jak rozumiem, w pierwszej kolejności uczelnię?

Na razie za wcześnie jest, by o tym myśleć. Chcemy po prostu, by przywrócono zgodność z prawem i wznowiono funkcjonowanie uczelni. I żeby tym zainteresowały się w końcu organy państwa, zasłaniające do tej pory trwającymi postępowaniami prokuratorskimi. Nie można mówić, że organy państwa nie znały sprawy, nic nie mogły ani nie mogą zrobić. Były możliwości nadzoru, zwłaszcza że mówimy o uczelni, która była popularna. Studiowali na niej politycy wszystkich opcji i celebryci. Sprawa stała się „gorącym kartoflem”, nikt nie chce pomóc i najsłabsi zostali sami na placu boju.

Przecież sprawą zajmuje się prokuratura…

Tak, ale prokuratura nie jest jakimś „nadorganem”, który wstrzymuje działanie innych. Jestem zwolennikiem ostrego ścigania i ukarania winnych. I taki powinien być tu porządek spraw: procedury administracyjne oraz umowy cywilnoprawne są realizowane, a jeśli śledztwo wykaże popełnienie przestępstwa – z całą surowością wkracza prokurator, postępowania się wznawia, weryfikuje itd. Ale nie jest to usprawiedliwienie sytuacji, w której kilka–kilkanaście tysięcy osób cierpi i znajduje się w „prawnej pułapce”. Sytuacja ta obrazuje też, jak bardzo instrumentalnie traktuje się w Polsce zasady praworządności i legalizmu. Gdy sprawa może mieć negatywne konsekwencje dla kogoś wpływowego, to nagle kazuistycznie sprawdza się działanie procedur, ale tam, gdzie cierpią prawa i wolności najsłabszych, których właśnie ta praworządność powinna chronić, okazuje się, że zasady ochrony praw słusznie nabytych, zaufania do państwa, dobrej wiary itp. nie mają żadnego znaczenia. Bo przypominam, że my nie reprezentujemy rektora, ani osób, które na uczelni zrobiły dyplom MBA, tylko tych, którzy płacili czesne, chodzili na zajęcia, a o całej sprawie dowiedzieli się z gazet.